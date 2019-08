Productores llevarán banda ancha a toda la ruralidad argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Organizados a través de Whatsapp, gestionaron ante la Nación el uso de una tecnología aún inexistentes en el país. El proyecto implicará 20 megabytes de conexión para acercar al campo la cuarta revolución industrial. Calculan que el país ganará u$ s 3.000 millones extra.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

La falta de respuestas a problemas reales por parte del poder político argentino estimuló la organización de actores privados para desarrollar planes de alcance público. Una de esas acciones, diseñada y gestionada ante las autoridades nacionales por miembros de Grupos Gurú, se denomina “Autopista Digital de Conectividad Rural” y apunta a llevar internet de calidad a regiones donde las empresas proveedoras no pueden prestar el servicio en forma rentable a causa de la baja densidad poblacional. Sólo la posibilidad de estar conectados -afirman- hará posible que “la cuarta revolución industrial” llegue al campo y genere 3.000 millones de dólares más para el país, además de las condiciones de habitabilidad necesarias para sostener el arraigo rural.

Durante ocho meses de trabajo, una Comisión de Conectividad y Caminos de este grupo de empresarios agropecuarios investigó la forma de llegar con conexión digital a zonas inhóspitas, encontró una tecnología hasta hora inexistente en el país denominada Television White Spaces (TVWS), se contactaron con fabricantes de los equipos y con los pioneros en el uso a nivel mundial y realizaron jornadas de capacitación e información con funcionarios nacionales, a quienes les presentaron un proyecto concreto.

La semana pasada, durante un taller al que asistió la colombiana Martha Suárez, presidente de la Alianza para el Uso Dinámico del Espectro (Dynamic Spectrum Alliance, DSA), ente que regula el uso de esta tecnología, se pautaron los plazos de prueba de los nuevos equipos -hasta el momento inexistentes en el país- y el de una reglamentación para su uso.

Graciela Picchi, empresaria agropecuaria de Junín (BsAs) y coordinadora de la Comisión de Conectividad de los Grupos Gurú reveló que los primeros equipos ya llegaron al país “y tienen plazo de prueba: para el 15 de septiembre estarán los resultados”. También relató que se dispuso el 31 de octubre como fecha tope para concluir la reglamentación para el uso de la tecnología “terminado y listo para la firma”.

La dirigente relató que llevaron el proyecto a la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (SETIC) del Enacom, perteneciente al Ministerio de Modernización. Allí les pidieron una evaluación del impacto económico que tendría dictar una normativa específica sobre Asignación Dinámica del Espectro para espacios rurales. “Lo hicimos y los números son impresionantes”, indicó.

La semana pasada, integrantes de Gurú Mujeres agasajaron a Martha Suarez, presidente de la Alianza para el Uso Dinámico del Espectro. Foto: Gentileza​

En agricultura, estar conectados para hacer más eficientes muchas tareas podría generar “de un 7 a 10% de aumento en la producción”, lo que implicaría 10 millones de toneladas de granos extra por 2.000 millones de dólares. La ganadería, por su parte, aportaría otros 1.000 millones. “Llevar toda esta tecnología al campo no sólo le da calidad de vida a la gente, para evitar que se sigan yendo; sino también la posibilidad de capacitarla online para producir más”.

Picchi asumió que hay razones para no tener conectividad en el campo, ya que existen apenas 300.000 establecimientos en todo el país con 1,5 millón de personas “y no somos rentables para ninguna compañía” como mercado para prestar servicios. Por eso la propuesta es de autogestión: serán los productores quienes se encarguen de montar las estructuras y prestar el servicio en regiones con una densidad poblacional de hasta 25 personas por kilómetro cuadrado. Para ello, explicó, “dividimos el país en 5 regiones; nos estamos agrupando en nodos como mínimo de a 30 en cada una para que el sistema sea autosustentable”. El Estado aportará el servicio de Arsat a través de fibra óptica y los data centers para alojar ahí la tecnología, además de informar los espacios en blanco para poder utilizar. “Esto va a ser una gran red federal rural por zonas; el radio será aproximado de 40 kilómetros de cada antena”, agregó.

“Es una internet de alta calidad, más o menos 20 megabytes, para poder enviar dentro de ese caño toda la información que necesitamos: internet de uso doméstico, información de sensores, cámaras de seguridad, monitoreo de establecimientos, estudiar online; es un ancho de banda suficiente para que podamos subir o bajar de la nube todo lo que necesitamos y dejar de estar en el aislamiento y que el campo esté cursando la cuarta revolución industrial”, sintetizó.

Hasta el momento, suman once las provincias que ya presentaron su nodos para que se le asignen los espacios en blancos de cada lugar. Los equipos se importarán hacia fin de año, una vez que estén concluidos los trámites regulatorios que implican validar la nueva tecnología, por caso para corroborar que no genere interferencias. “Yo creo que 2020 nos encontrara trayendo los equipos y comenzando a montarlos; con calma, no hay que apresurarse”.

Al igual que con esta iniciativa de conectividad, los Grupos Gurú -actores vinculados al agro que se comunican, diseñan y coordinan acciones básicamente a través de Whatsapp- desarrollan otros proyectos como el de Refundación del Interior Productivo para comenzar a revertir el abandono que sufre el interior sobre la base de generar condiciones de vida dignas y expectativas de desarrollo en origen. “Los Gurúes decimos que somos los Productores 4.0 porque vemos qué nos impide desarrollarnos y le buscamos la solución e impulsamos políticas públicas para solucionarlo”, concluyó Picchi.