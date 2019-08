Un empresario reveló un secreto de Tinder y dejó sin palabras a Mirtha Legrand

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 05.08.2019

15:40

Santiago Bilinkis contó cómo funciona el algoritmo de la app de citas y la diva afirmó que es “una crueldad”.

El empresario Santiago Bilinkis (48) fue uno de los invitados del almuerzo dominical de Mirtha Legrand (92). Pero lejos de llamar la atención al hablar de sus proyectos fue con otra intervención con la que dejó sin palabras a la conductora.

Es que el autor del libro Pasaje al futuro y experto en tecnología reveló un secreto de Tinder, la app de citas más famosa del mundo, que no sólo impactó a la diva sino también al resto de los comensales.

Fue luego de que Mirtha asegurara que para ella es "peligrosísimo" conocer a alguien por Internet.

"A mí lo que me aterra son aquellas personas que consiguen una pareja a través de Internet. ¡Es peligrosísimo! Chicas, jovencitas, que les preguntas '¿cómo lo conociste?' y dicen 'por Internet'. Comienzan una relación nociva, mala", sostuvo la conductora, y abrió el debate.

Entonces, Bilinkis aprovechó la discusión para contar un detalle muy particular de la famosa aplicación.

"Hoy te subís a una de las plataformas, Tinder, la más conocida. Durante los primeros tres o cuatro días le muestra a tus usuarios las fotos que subiste y mide cuánta gente te da click, cuánta me gusta y cuánto tiempo se quedan mirando tu perfil. Y a partir de eso saca un puntaje de cuán atractivo o atractiva sos. No te lo dice, no te lo revela, es un parámetro interno", explicó.

""A partir de ese momento te muestra personas con un nivel similar de atractividad", agregó, polémico. Y siguió: "Con lo cual a mucha gente le pasa que mira la aplicación y la gente que ve le parece fea. La cruel razón es que la plataforma considera que esa persona es fea y sólo le muestra gente fea".

"¡Qué crueldad!", sentenció Legrand, totalmente sorprendida. Y Bilinkis cerró, entre risas: "Como estas plataformas tienen que ganar plata, una de las cosas que podés hacer es pagar para que te muestre gente más linda".

