Volvieron a internar a Cacho Castaña

El cantante se encuentra en el Sanatorio de Los Arcos desde el domingo a la madrugada. Su pareja, Marina Rosenthal, explicó cómo evoluciona.

En la madrugada del domingo, Cacho Castaña fue internado de urgencia en el Sanatorio de los Arcos debido a una neumonía. Tras ser estabilizado, su pareja, Marina Rosenthal habló con la prensa para llevar tranquilidad.

En la madrugada del domingo, Cacho Castaña fue internado de urgencia en el Sanatorio de los Arcos debido a una neumonía. Tras ser estabilizado, su pareja, Marina Rosenthal habló con la prensa para llevar tranquilidad.

“Gracias a Dios todo muy controlado con toda la medicación correspondiente para curarse prontito. Él está muy bien, por suerte descansando”, explicó la mujer que lo acompaña en la internación al sitio Teleshow.

La noticia provocó desconcierto debido a que días atrás, en Twitter, un grupo de usuarios lo había dado por muerto. Cuando la noticia se convirtió en tendencia el cantante debió salir a aclarar que se trataba de una falacia.

En diálogo con Oscar González Oro, quien antes de presentarlo dijo en broma que tenía la capacidad para revivir gente, Cacho expresó: “Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío. Me enteré a las 7 de la mañana por los llamados. A las 11 me levanté y me di cuenta que venía otro candombe más. Hay que jugar al 48, el muerto que parla”.

El 11 de junio pasado, Humberto Vicente Castagna, tal es su verdadero nombre, celebró su cumpleaños número 77 con una gran fiesta en su Café la Humedad junto a grandes y célebres amigos como Adriana Varela, Fernando Burlando, El Polaco, Karina La Princesita, Matías Alé, Coco Sily y Sofía Gala, entre otros.

Pese a la vulnerabilidad de su cuerpo que le exige estar muy atento a cualquier síntoma, Cacho se recupera y compañía de Marina, su gran compañera.

Con información de Paparazzi