https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 05.08.2019 - Última actualización - 22:34

20:29

Corral participó del cierre de campaña que encabezó Macri en Rosario

"El domingo hay que ratificar este camino y no volver al pasado de populismo y corrupción"

El intendente de Santa Fe y referente provincial de la coalición se mostró confiado en que los resultados acompañarán al oficialismo. “Los argentinos no quieren ir por el atajo que siempre ha propuesto el kirchnerismo, sino por este rumbo de inserción en el mundo, en el que se respetan la ley y las instituciones”, enfatizó.

Foto: Marcelo Manera



Corral participó del cierre de campaña que encabezó Macri en Rosario "El domingo hay que ratificar este camino y no volver al pasado de populismo y corrupción" El intendente de Santa Fe y referente provincial de la coalición se mostró confiado en que los resultados acompañarán al oficialismo. “Los argentinos no quieren ir por el atajo que siempre ha propuesto el kirchnerismo, sino por este rumbo de inserción en el mundo, en el que se respetan la ley y las instituciones”, enfatizó. El intendente de Santa Fe y referente provincial de la coalición se mostró confiado en que los resultados acompañarán al oficialismo. “Los argentinos no quieren ir por el atajo que siempre ha propuesto el kirchnerismo, sino por este rumbo de inserción en el mundo, en el que se respetan la ley y las instituciones”, enfatizó.

Este lunes el intendente santafesino José Corral acompañó al presidente Mauricio Macri en el acto de cierre de campaña de cara a las Paso de este fin de semana, realizado en el club Banco Nación de Rosario. Allí, entrevistado por la prensa, el referente provincial de la coalición señaló que este domingo “hay que ratificar el camino iniciado en 2015 y no volver al pasado de populismo y corrupción” y consideró que el resultado “anticipará el triunfo de Juntos por el Cambio en octubre”. “Los argentinos no quieren ir por el atajo que siempre ha propuesto el kirchnerismo, sino por este rumbo de inserción en el mundo, donde se respetan la ley y las instituciones”, sostuvo el mandatario capitalino. Del acto realizado en Rosario participaron también los candidatos a diputados nacionales de la lista que encabeza Federico Angelini y que integran Ximena García, José Núñez, Carolina Castets y Juan Martín. Además estuvieron presentes referentes de Juntos por el Cambio de toda la provincia, concejales y presidentes comunales. Una bisagra para el país José Corral calificó a las primarias de este domingo como “muy importantes, porque son una bisagra para el país”. Al profundizar en ese concepto dijo: “A mí me gusta pensar que es como una especie de cruce de vías y uno debe decidir para qué rumbo toma la Argentina. A pesar de las dificultades y de los problemas en la economía, entendemos que se ha encontrado un camino de institucionalidad y de inserción en el mundo que no podemos abandonar. No podemos volver atrás”, subrayó. Para el intendente de Santa Fe, “Juntos por el Cambio con la candidatura de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto representa justamente al país que cumple con la ley, donde se termina definitivamente la corrupción y que tendrá una economía más sana e inserta en el mundo. En definitiva, el camino para lograr el crecimiento que todos queremos”. Por otra parte, José Corral estimo que la elección “será muy pareja y seguramente habrá poquita diferencia a favor de uno u otro espacio”, y que “preanunciará el triunfo de Juntos para el cambio de octubre”. Finalmente, el intendente destacó la relevancia que este gobierno nacional le ha dado a la provincia y a sus localidades, y que esa será una de las razones determinantes para el elector santafesino este domingo. “Hoy sacaba la cuenta: es la vez número 23 que como presidente Mauricio Macri viene a la provincia, algo que no sucedió en los gobiernos kirchneristas. Eso habla de la importancia que tiene Santa Fe para el gobierno, pero además para el espacio político que representa en general. Por eso estamos seguros, confiados y con las mejores expectativas sobre lo que sucederá este domingo”.

Temas: