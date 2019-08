https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sostiene que sigue siendo actual tomar del viejo Partido Autonomista Nacional el concepto del rol del Estado y de la política internacional.

José Romero Feris, precandidato a presidente "Pensar en el futuro sabiendo que nadie es dueño de la verdad"

José Antonio Romero Feris es precandidato a presidente acompañado en la fórmula por Guillermo Sueldo por el Partido Autonomista “el más antiguo del país” le recuerda a El Litoral tras señalar que fue creado en 1872 por Adolfo Alsina. Gobernador de Corrientes entre 1983-1987; senador nacional hasta 2001; convencional constituyente en 1994, Romero Feris se inscribió en la carrera presidencial acentuando la importancia de trabajar hacia el futuro pero sabiendo que nadie es dueño de la verdad. “La discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica” le dice a El Litoral desde los caminos correntinos donde lo encuentra la campaña electoral entre lunes y martes. Afirma que el objetivo es instalar un partido político para representar a una parte de la sociedad que no está representada. Con un proyecto para ahora y futuro, para desalambrar esta política en el campo donde se reparten las decisiones” tras hacer notar que según las encuestas el 35% de la población dice estar indecisa ante el voto del domingo..

A los 79 años, dos veces por semana conduce “Corrientes de pensamiento” que se emite en varios canales de cable como hace dos décadas. Rescata que por el programa pasaron voces desde distintos sectores políticos. “El programa me obliga a leer permanentemente y a ejercer y creer cada vez más en el pluralismo del pensamiento”.

Agrega que se presenta “porque creemos que hay muchas carencias en cuanto a la formación, al estudio, al análisis. Lo de la presidencia es difícil, pero si hay grandeza, vocación de servicio, amor a la patria, hay más de 40 millones de argentinos a los que podes recurrir”.

Si bien fue legislador y gobernador correntino por el Partido Autonomista, un partido provincial, en los últimos meses se dio la misión de trabajar para lograr la personería jurídica del Partido Autonomista Nacional (PAN) que gobernó la Argentina desde 1874 a 1916. Aclara que la justicia electoral no le permite usar el término Nacional pero que el espíritu es el de aquellos dirigentes que sentaron las bases de la Argentina. Lo acompaña en la fórmula Guillermo Sueldo, hijo de Horacio Sueldo, un histórico dirigente del Partido Demócrata Cristiano.

Coherencia y honradez

“No creo que ni yo ni cualquiera de los otros candidatos que gane la presidencia resuelva todos los problemas de la Argentina; hay que pensar el futuro pero sabiendo que nadie es dueño de la verdad” afirma en su viaje desde Mercedes a Paso de los Libres en una provincia que conoce como la palma de la mano.

Asegura que el dirigente político debe ser coherente y honrado. “La población nos está pidiendo a los dirigente que seamos coherentes y no acomodándonos permanentemente según las circunstancias”. Pondera la figura de otro correntino, Arturo Frondizi, el único de sus comprovincianos que llegó a la Presidencia de la Nación. Recuerda allá por mediados de los años 80 una conferencia de Frondizi sobre Carlos Pellegrini industrialista. “Frondizi era radical de origen, creador del desarrollismo pero elogió la tarea de Pellegrini y concluyó afirmando que lo más importante es defender los intereses de la Patria”. No deja de recordar que Pellegrini, fue piloto de tormenta en su momento donde la Argentina estaba en el sexto lugar como potencia mundial.

Romero Feris instó a sus pares “a estudiar, prepararnos y no usar a la política y a los cargos en beneficio personal”. No comparte los vaivenes sobre el rol del Estado de los últimos años donde se pasa del Estado empresario a un Estado observador y propone “un Estado inductor, promotor de la riqueza y del bienestar general a tono con el mandato constitucional”. Afirma que “la Constitución Nacional es sabia, y en su Preámbulo, en la parte final, insta a ‘promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad’. Es decir que la libertad no puede estar disociada del bienestar general; no se trata de individualismo, ni el bienestar general puede pasar por encima de las libertades de las personas. Creemos en el desarrollo con un sentido humanista. Estamos convencidos de que dos pilares fundamentales son el conocimiento y la educación. El desarrollo de una nación depende de la calidad del componente humano que lo contenga”.

Habla de la necesidad de fortalecer la educación. “Con educación y cultura, la sociedad puede crecer y desarrollarse” .

Propone potenciar los programas de salud, de ir a una reforma política para eliminar la boleta sábana así como de respaldar a las 850.000 pymes que tiene el país que “son las que producen empleo genuino”. Pero ante cada tema pondera la necesidad de potenciar el diálogo para soluciones concretas y no utopías.

Integrante de una familia editora desde 1960 de diario El Litoral de Corrientes, recuerda dos proyectos claves en defensa de la libertad de prensa que lo tuvieron como gestor en su etapa del Senado de la Nación: la eliminación de la figura del desacato y la no obligación del periodista de revelar las fuentes de la información.

Interna

La Paso del domingo le servirá al Partido Autonomista para definir su lista de candidatos a diputados nacionales de entre seis listas que compiten en el espacio. Se trata de Acción Santafesina (Miguel Salazar); Bandera Vecinal (Víctor Faloni), Creer para Crecer (Víctor Hugo Maolo); Lealtad Animal (Ricardo Alegre); Unidos por la Fe y la Vida (Estela Lukini) y Valores para Argentina (Diego Benítez Arce).