Martes 06.08.2019 - Última actualización - 11:34

11:07

Está en Lima 2019 Carl Lewis: "Quiero vivir hasta los 100 años"

Fabiana García

El multimedallista estadounidense apodado el "el hijo del viento" y Leroy Burell se presentaron ayer en la sala de conferencia del Centro de prensa de la Videna. Hoy comenzaron las competencias de atletismo.

Carl Lewis y Leroy Burell fueron compañeros a fines de la década de los 80 y proncipios de los 90, donde deleitaron en la pista arrebatándose el récord mundial de los 100 llanos, aunque la leyenda dejó como justificado protagonista de es época a Lewis a quien se apodó "el hijo del vinto".

Ayer los estadounidenses transmitieron aquellas sensaciones de la piesta y dejaron declaraciones que recorrieron rápidamente el mundo.

Carl Lewis indicó que aceptó la invitación porque para el los Juegos Panamericanos "son muy significativos, en los inicios de mi carrera yo fuí a los Juegos de San Juan de Puerto Rico (1979) y fue porque recordaba que mi madre había competido en los primeros Juegos Panamericanos en 1951 en Buenos Aires". El ex atleta indicó que la figura de sus madre "fue determinante en mi vida, fue un ejemplo para mi, soy defensor de la mujeres en el deporte y de su igualdad de oportunidades, tengo un presidente misógino y racista y mi mensaje a mis atletas es que debemos crear un mundo de igualdad".

Las declaraciones de los atletas generaron gran impacto, así Burell dijo que "hace menos de 24 hoaras que estamos en Lima y por supuesto pasamos por la pista de atletismo -donde hoy se iniciaron las competencias- y estoy impresionado por las instalaciones, Estados Unidos no tiene un Estadio como este".

Lewis recmarcó "la emergencia del atletismo sudamericano con muchas figuras. Antes los Estados Unidos era dominante, pero hoy no es así es todo más parejo" y que todo lo que hizo Lima "va a impactar en la comunidad a futuro".

Lewis y Burell hoy son etrenadores en la Universidad de Huston y pusieron mucha picardía en la conferencia, la que resultó muy divertida, sobretodo cuando ambos se pararon para las fotos y imitaron la imagen que dominaba el amplio recinto de sus épocas de gloria como atletas.

A los 58 (Lewis) y 52 (Burell) bromearon comparando sus figuras de hace 30 años. Hoy con varios kilos de más, Lewis dijo "estoy bien, vivo en una bonita casa porque no se si saben que trabaje duro -bromeo- (ganó 10 medallas de oro en su historial), hoy no corro porque me canso, si salgo a hacer bicicleta y también hago trapecio y telas". "Mi madre vive tiene 90 años, y yo quiero vivir hasta los 100, hoy disfruto de la vida".

Los estadounidenses fueron invitados por el Panam Sports que lidera la organización de los XVIII Juegos Panamericanos y Lewis será quien otorgue las medallas de los 100 metros llanos.

El rey y la reina "juntos"

Hoy por primera vez en la programación olímpica, arrancarán los programas de atletismo y natación,ambos en el máximo complejo que tienen estas competencias: La Videna.

El atletismo tendrá las preliminares de 100 metros, salto en largo, bala, salto en alto y 400 llanos dectalon varones; semifinales de 100 , 400 con vallas varones y mujeres, semifinales 800 mujeres y las finales de disco (varones y mujeres), final de salto en largo y 5000 varones. El programa se inicia a las 14 horas de Lima (16 de Argentina) hasta las 21.30.