Un pedido que se replica en los barrios de la ciudad

Vecinos de Ciudadela Norte preocupados por reiterados hechos de inseguridad

“Además de la inseguridad está totalmente abandonado el barrio, cunetas tapadas, no hay cloacas, no hay cuadrilla de mantenimiento”, dijo a El Litoral uno de los damnificados.

Foto: Gentileza



La inseguridad golpea y fuerte en los barrios de la ciudad de Santa Fe. Cansados de esta problemática, en Ciudadela Norte los vecinos se expresan y quieren elevar su preocupación a las autoridades. En diálogo con El Litoral, Rubén uno de los damnificados expresó su malestar por la situación. “Estamos siendo víctimas de entraderas hace tiempo, por las noches los vecinos prácticamente no duermen”, arrancó. Cabe remarcar que se hace referencia a la zona de Roque Sáenz Peña y Llerena, a pocas cuadras de la Av. Peñaloza, donde también se producen robos a toda hora. “Instalamos alarma comunitaria y ni así se calman los amigos de lo ajeno. Necesitamos divulgar esta problemática que estamos teniendo, no se ve patrullaje, Salvo que se llame al 911 por algún hecho. Y hay demoras de 20 minutos en arribar”, se lamentó. Foto: Gentileza Al ser consultado por los hechos recientes, el vecino expresó: “El domingo a la madrugada se pasearon por techos; robaron una garrafa de una casa, de otra le forzaron puerta de entrada y le han robado algunos elementos, mientras la familia estaba encerrada en una pieza”. En ese sentido agregó: “El otro día robaron en un galpón de Peñaloza y Lavaisse”. “Por más luz que haya, hay entraderas, se pasean por los techos, roban lo que hay a mano en los patios. Robaron bicicletas, sillones, garrafas”, enumeró Rubén. No solo son robos a viviendas. El vecino comentó que también se registran arrebatos callejeros a plena luz del día; protagonizados por mujeres y menores de edad, contó. Abandono Además de la inseguridad, el vecino puso de manifiesto otras preocupaciones que tienen en ese sector de la ciudad. “Está totalmente abandonado el barrio, cunetas tapadas, no hay cloacas, no hay cuadrilla de mantenimiento. Hace tres meses venimos renegando para que vengan a cambiar un foco, el cual lo compraron los vecinos”.