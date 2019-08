https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Toronto superado La natación Argentina brilló por tres Dos oros de Delfina Pignatello y Virginia Bardach y la medalla de plata, clasificación a Tokio, récord sudamericano y argentino de Julia Sebastián.

Fabiana García

El martes fue un día increíble en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019, que arrancó con felicidad a la mañana, cuando Julia Sebastián la santafesina de 25 años, ganó su serie (la tercera) en las preliminares de los 100 metros pecho con 1.06.98, batió su récord personal, argentino y sudamericano, pasó al final y se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin sufrir y sin esperarlo, en la primera jornada de la natación en el Complejo Acuático de la Videna.

Así lo dijo, cuando horas más tarde, ganaba la medalla de plata en la prueba con 1.07.09 , apenas por detrás de la estadounidense Anne Lazor (1:06.94). El bronce fue para la canadiense Faith Anya Knelson (1:07.42).

“ Mi prueba es los 200 metros pecho, y ganar plata fue inesperado y ya tengo el alivio de estar clasificada a los Juegos Olímpicos, no era la medalla que vine a buscar pero me llenó de emoción”, dijo Julia cuando entró a la zona mixta, tras recibir su premiación

La jornada de la noche, dio lo que se anunció en la previa. Las nadadoras argentinas Delfina Pignatiello, en 400 metros libres, y Virginia Bardach, 200 metros mariposa, ganaron la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

De esta manera, Pignatiello y Bardach devolvieron al país a lo más alto del podio continental luego de 68 años, cuando Ana María Schultz se impuso en la primera edición de los Juegos en Buenos Aires 1951, en las pruebas de 200 y 400 metros libres.

Pignatiello ganó la competencia con un tiempo de 4 minutos, 10 segundos y 86 centésimas, seguida muy de cerca por las canadienses Alyson Patricia Ackman (4:11.97) y Danica Christin Ludlow (4:12.05).

Pignatiello, que ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sacó a lucir lo mejor de sí para imponerse luego de las ocho vueltas a la pileta de la Videna. La niña prodigio de la natación remontó una desventaja en los primeros 50 metros de la salida, pero luego dominó la carrera sin atenuantes.

Una hora más tarde, Virginia Bardach, que en el turno matutino había marcado 2 minutos,11 segundos y 37 centésimas, el mejor tiempo de la ronda clasificatoria, volvió a brillar en la pileta de la Villa Deportiva Nacional para quedarse con la medalla dorada. 2:10.87, seguido por Harvey (2:11.68) y Small (2:12.51).

Con las medallas de la natación Argentina sumó 17 de oro 18 de plata 17 de bronce para un total de 52 , superó las 15 de los Juegos de Toronto 2015 y superó a Colombia para ubicarse en el quinto puesto del medallero general, entre 41 países.

Impresionantes

El máximo complejo de esta competencia “ La Videna” mostró su esplendor con el inicio del programa de la natación y el atletismo.

Los dos recintos y el complejo en general están espectaculares: nuevos, espaciosos, bien iluminados y se conectan fácilmente.

Otra sería la sensación de estos Juegos Panamericanos si al fin se pudiera concretar reunir la mayoría de los deportes en una misma sede y no en 20 como en esta oportunidad.

Pero La Videna le puso todo al atletismo y la natación para que puedan brillar. Sin embargo esta primera jornada la natación se llevó todas las miradas sobretodo por el resultados de la descollante actuación argentina.

Pero los dos escenarios - como estos deportes- tuvieron escenas diferentes, el atletismo estuvo muy opacado por el frío y el poco público. Así una figura como Caterine Ibarguen campeona mundial y Olímpica de salto triple, paso desapercibida.

De la delegación Argentina lo más destacado fue la clasificación de Guillermo.Ruggeri a la final de 400 con vallas y la tremenda remontada final del concordiense Federico Bruno que dejó todas sus fuerzas y faltando 40 metros para el final fue superado por su archirival del continente el chileno Carlos Diaz que le arrebató el bronce de los 5000 metros llanos. Bruno cayó extenuado. había hecho un esfuerzo increíble, pasó de los últimos lugares hasta la definición, casi sintió la medalla sobre el cuello.

Día difícil en Lima

Por más que trataron de remarla Lima no llega a superar las dificultades en algunos aspectos de su organización y en el dia de ayer a cinco dias que finalicen.las competencias, los hechos fueron concretos, aunque no confirmador por la organización.

Los transportes no funcionaron a la mañana y cuando al fin se pudo llegar a la sala de prensa los conductores estaban reunidos. La organización no brindó información solo se supo que no estaban realizando la frecuencia de recorrido porque no se les pagaba.

Luego volvieron al trabajo, pero para esto varios periodistas quedaron en distritos de Lima muy alejados e inseguros, sobretodo para un extranjero.

Por la noche de nuevo hubo una juntada del personal, esta vez era el personal de seguridad que también hizo ver su reclamo.

Papi llamame

Julia Sebastián dijo que había pasado un día duro: contener la emoción de la clasificación a los Juegos Olímpicos y a la vez intentar descansar. También señaló que el horario de la competencia es duro y la Villa distante. Tengo el teléfono lleno de mensajes. Su papá Mario Sebastián, su principal admirador transmitió a todos la noticia que su hija “había clasificado a Tokio”. Julia dijo: “mi papá ha llamado a todos, pero a mí no me llamó porque no me quiere molestar. Papi llamame”, dijo Julia mientras daba nota a los medios y a la vez tenía que ir al antidoping y descansar para su próxima prueba.

La que no pudo ser

Los hombres en natación también avanzaron a las instancias finales, pero la medalla se escapó. Nicolás Deferrari , en 200 metros mariposa, finalizó en el séptimo puesto, con un tiempo de 2:01.84. El argentino había terminado en la misma posición en la serie clasificatoria (2:00:37).

En 100 metros pecho masculino, Gabriel Morelli finalizó quinto, con un tiempo de 1:02.52, mientras que Ivo Cassini no se presentó para preservarse físicamente, ya que correrá los 1.500 metros libres.

Por último, en la posta 4x100m libre compuesta por Federico Grabich, Guido Buscaglia, Santiago Grassi y Lautaro Rodríguez, fue descalificada.