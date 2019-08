https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bullrich ofreció custodia Espert destacó el gesto del gobierno tras el ataque al vehículo en el que viajaba

El precandidato presidencial de Unite, José Luis Espert, destacó hoy que el Gobierno fue "muy generoso y gentil" con él luego del ataque que sufrió la camioneta que lo trasladaba en el barrio porteño de Puerto Madero, al tiempo en que insistió en que a su entender se trató de "un hecho de vandalismo aislado".



"El Gobierno ha sido muy generoso, muy gentil conmigo. Me llamó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para ofrecerme custodia", sostuvo el economista liberal.



En ese sentido, el postulante opositor agradeció la "actitud solidaria" la funcionaria nacional y contó que por el momento no decidió si aceptará el ofrecimiento del Gobierno para tener custodia.



"Mi sospecha es que es un hecho de vandalismo aislado. No apostaron a que el vidrio era blindado. Menos mal que era blindado, porque sino le volaban la cabeza al conductor", señaló Espert en diálogo con Futurock.



Y, para ratificar que descarta la posibilidad de que haya sido un ataque por cuestiones políticas, añadió: "La camioneta tiene los vidrios polarizados, no se ve bien para adentro. Salvo que me estuvieran siguiendo desde hacía rato. Mi sensación es que es un hecho vandálico más. Me dicen que esa zona es bastante poco segura".

