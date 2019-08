https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 07.08.2019 - Última actualización - 7:52

7:50

Se completó la sentencia de los grandes éxitos y Flor Torrente fue salvada por el público. Además, Flor de la V y Gabo Usandivaras volvieron a cruzarse con Pampita y Flor Peña

ShowMatch Matilda Blanco se despidió del Súper Bailando Se completó la sentencia de los grandes éxitos y Flor Torrente fue salvada por el público. Además, Flor de la V y Gabo Usandivaras volvieron a cruzarse con Pampita y Flor Peña Se completó la sentencia de los grandes éxitos y Flor Torrente fue salvada por el público. Además, Flor de la V y Gabo Usandivaras volvieron a cruzarse con Pampita y Flor Peña

Contrapunto



El primer puntaje develado fue el de Flor de la V y Gabo Usandivaras (20 + 7 = 27), quienes aseguraron su permanencia en el Súper Bailando y tuvieron un contrapunto con Pampita y Flor a propósito de las devoluciones de su última coreografía. “Quizás tienen un pensamiento ‘heteronormado’, pero a ninguna de las dos las considero homofóbicas”, reflexionó Gabo. “Los respetamos un montón. Nos estamos deconstruyendo todos. No fue nuestra intención discriminarlos. Yo siempre hablé del baile”, aclaró Flor Peña. “Todos estos días fueron muy incómodos. Me llamó la atención que Flor no me atendiera un mensaje privado. Sentí que hubo un aprovechamiento del tema para aparecer en un montón de programas. Gabo tuvo palabras muy hirientes. Yo sólo hablé de una coreografía”, sostuvo Pampita. Luego de escucharla, Flor de la V aseguró: “Vuelvo a sentir lo que sentí esa noche. Con Pampita nos conocemos mucho. Hubiera esperado un llamado, no un mensaje. Necesito que la gente tome conciencia de la igualdad y la diversidad. Yo no creo que necesite nada para verme más femenina, creo que no tengo que tranzar con nada”. La otra Flor recogió el guante y la discusión sumó otras aristas: “Metiste a Actrices Argentinas en el bardo. Seamos más piadosos. No nos ataquemos entre nosotros porque estamos en la misma vereda. Lo podríamos haber resuelto de otra manera”. Marcelo Polino intervino para mediar entre las partes y concluir: “Es un momento en el que estamos aprendiendo todos. El límite es cuando al otro le duele”.



Los sentenciados



Las otras parejas que lograron su clasificación al próximo ritmo, el cuarteto, fueron Mora Godoy –quien presentó a su nuevo “amigo”– y Cristian Ponce (23 + 5 = 28), Karina “La Princesita” y Damián García (25 + 4 = 29), Leticia Brédice y Fernando Bertona (15 + 5 = 20), Mariela Anchipi y Jorge Moliniers –quien hizo un mea culpa por haberse ido intempestivamente en su última gala– (22 + 9 = 31), Ailén Bechara y Cae (17 + 3 = 20), Charlotte Caniggia y Agustín Reyero (20 + 7 = 27), y Hernán Piquín y Macarena Rinaldi (24 + 4 = 28).

En cambio, no alcanzaron el puntaje mínimo (18 puntos) y debieron bailar el duelo junto a Silvina –recuperándose de una fractura– y Jonathan: Pedro Alfonso y Fernanda Metilli (10 + 3 = 13), Florencia Torrente e Ignacio Saraceni –quienes desmintieron rumores de romance– (13 + 4 = 17), y Matilda Blanco y Maxi Buitrago (16 + 0 = 16).

La primera pareja salvada, por decisión del BAR, fue Pedro y Fernanda. Y la segunda, por decisión unánime del jurado, fue Silvina y Jonathan.

Al teléfono



Finalmente, Flor Torrente-Nacho Saraceni y Matilde Blanco-Maxi Buitrago quedaron enfrentados en el voto telefónico, donde la gente decidió por el 59.34% de los votos que Flor y Nacho continúen en el Súper Bailando. De esta manera, Matilda se despidió de la competencia.

Con información de La Flia