https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 07.08.2019 - Última actualización - 8:08

8:07

Horarios y TV para Colón y Unión Se programaron las próximas 3 fechas de la Superliga

La Superliga informó la programación de las próximas 3 fechas del torneo local, la número 3, 4 y 5.

Por el lado del Sabalero, jugará el lunes 19 de agosto (vs Gimnasia de local), sábado 24 de agosto (vs Independiente de visitante) y domingo 1° de septiembre (vs Rosario Central de local).

En tanto, Unión jugará el sábado 17 de agosto (vs Newell’s de visitante), domingo 25 de agosto (vs Lanús de local) y sábado 31 de agosto (vs San Lorenzo de visitante).

Las fechas completas

Fecha 3

Viernes 16 de agosto

19.00 Argentinos - Banfield (Fox Sports Premium)

21.10 Talleres - Central Córdoba (TNT Sports)

Sábado 17 de agosto

15.30 Newell's – Unión (Fox Sports Premium)

17.45 San Lorenzo - Rosario Central (TNT Sports)

20.00 Racing – River (Fox Sports Premium)



Domingo 18 de agosto

11.00 Patronato – Huracán (Fox Sport Premium)

15.30 Defensa y Justicia – Arsenal (TNT Sports)

17.45 Lanús – Vélez (Fox Sports Premium)

20.00 Boca – Aldosivi (TNT Sports)

Lunes 19 de agosto

15.30 Atlético Tucumán - Godoy Cruz (TNT Sports)

17.45 Colón – Gimnasia (TNT Sports)

20.00 Estudiantes – Independiente (Fox Sports Premium)





Fecha 4

Viernes 23 de agosto

21.00 Arsenal - San Lorenzo (TNT Sports)

Sábado 24 de agosto

13.15 Gimnasia - Defensa y Justicia (Fox Sports Premium)

15.30 Vélez - Newell's (TNT Sports)

17.45 Rosario Central – Patronato (Fox Sports Premium)

20.00 Independiente – Colón (TNT Sports)

Domingo 25 de agosto

11.00 Godoy Cruz – Estudiantes (Fox Sports Premium)

13.15 Unión – Lanús (TNT Sports)

15.30 Central Córdoba – Racing (Fox Sports Premium)

17.45 River – Talleres (TNT Sports)

20.00 Banfield – Boca (Fox Sports Premium)

Lunes 26 de agosto

19.00 Aldosivi - Atlético Tucumán (TNT Sports)

21.10 Huracán – Argentinos (Fox Sports Premium)

Fecha 5



Viernes 30 de agosto

19.00 Lanús - Central Córdoba (Fox Sports Premium)

21.10 Defensa y Justicia – Banfield (TNT Sports)

21.10 Estudiantes – Vélez (Fox Sports Premium)

Sábado 31 de agosto

13.15 Argentinos – Gimnasia (Fox Sports Premium)

15.30 San Lorenzo – Unión (TNT Sports)

17.45 Patronato – Independiente (Fox Sports Premium)

20.00 Racing - Godoy Cruz (TNT Sports)

Domingo 1° de septiembre

11.00 Atlético Tucumán – Arsenal (Fox Sports Premium)

11.00 Colón - Rosario Central (TNT Sports)

13.15 Talleres – Aldosivi (Fox Sports Premium)

13.15 Newell's – Huracán (TNT Sports)

17.00 River – Boca (Fox Sports Premium y TNT Sports)