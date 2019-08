https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 07.08.2019

16:49

Lo confirmó la Cámara de Casación

Guillermo Moreno no podrá volver a ser funcionario público

El ex secretario de Comercio había sido condenado por utilizar fondos públicos para comprar cotillón contra Clarín, dinero que deberá devolver. Además fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por Guillermo Moreno y confirmó la condena a dos años y 6 meses de prisión de cumplimiento en suspenso y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer como funcionario público. (Mirá el fallo completo)

El ex secretario de Comercio del kirchnerismo fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 por haber utilizado fondos públicos para comprar cotillón con la leyenda ‘Clarín Miente‘. El veredicto incluyó la obligación de restituir las sumas sustraídas.

La Sala IV del máximo tribunal penal del país (a excepción de la Corte), integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente), y Javier Carbajo y Ana María Figueroa (vocales) declararon inadmisibles, por mayoría, los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas de Moreno, Fabián Enrique Dragone y Guillermo Rubén Cosentino contra la resolución que confirmó sus condenas.

El Litoral | Infobae.com

