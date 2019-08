https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 08.08.2019

Las chicas de básquetbol eliminadas El más triste resultado de Argentina

Fabiana García

En el decimoquinto día de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos de Lima 2019 sucedió lo impensado, el equipo de básquetbol femenino que debía jugar la fase preliminar ante Colombia fue descalificado ante la imposibilidad de presentarse en cancha con la camiseta correspondiente que debía usar como establecía su condición de visitante.

Todo arrancó cuando el equipo de básquetbol femenino de Argentina salió al campo de juego y advirtieron que tenía la misma camiseta color azul que el rival que era Colombia que tenía la condición de “local” previamente establecida. El equipo nacional era el que debía cambiarse así de simple. Ahí arrancó la desesperación que terminó de la peor manera, por todas sus consecuencias. Se buscaron las peores e improvisadas decisiones: ir a la Villa a buscar la camiseta alternativas - algo que en Lima es imposible por lo que se tarda en recorrer las distancias- y hasta fueron a comprar a un shopping (de al lado) la cantidad de camisetas de otro color, pero esto significó un bochorno peor, no tenían número., algo que en un deporte de equipo debe existir .

El desenlace fue que finalizado el tiempo, Colombia reclamó los puntos y el equipo Argentino quedó automáticamente eliminado de la competencia, con dos partidos perdidos, aunque solo perdió con Estados Unidos . Pero aún sin jugar con sus próximos dos rivales de la fase de clasificación.

Las consecuencias de esta situación fueron cayendo como las piezas de dominó, una a una para terminar aplastando a las gigantes “estaban destrozada comentó un colega, tienen ganas de volverse y no quedarse más”.

En orden cronológico la primer pieza a caer fue el “utilero”. “¿ Renunció el utilero?,¿ se preguntó?. La respuesta vino después de la renuncia del Jefe de Equipo Hernán Amaya y la Directora de Desarrollo del básquet femenino Karina Rodríguez a sus respectivos cargos.

¿El utilero?, no el utilero del equipo no viajó, había que elegir entre un médico y el utilero y a quien se dejó es más que obvio. Como si uno pudiera hacer la función del otro.

Pero las piezas siguieron cayendo, el equipo masculino ganador de la medalla de oro tenía tantos oficiales técnicos como jugadores. Diez personas, uno para cada jugador.

En un mensaje de los tantos que cayeron al grupo de prensa de Argentina definía un poco la compleja situación: “el problema no fue de uno o dos (el Jefe de Delegación y la Directora de Desarrollo) viene de dejar de lado siempre al deporte femenino”.

Quizás fue la primera impresión –compartida- pero no se podía pensar en otra cosa que las jugadoras del equipo, expuestas y a la sombra del equipo masculino que luego del legítimo triunfo regresó a la Argentina con la mayoría de los oficiales técnicos.

Seguramente habrá apoyo masivo a “las gigantes”, pero lo ocurrido no tiene retorno, al menos no en estos Juegos Panamericanos que son cada cuatro años. Varias de las chicas tendrán 29 años o más y también hay que tener en cuenta que para la estructura que tiene nuestro deporte las mujeres deben pasar por la elección de ser madres o deportistas, así lo dijo en la primera semana de competencia la entrerriana Ana Gallay (medalla de plata en beach vóley) quien con 37 años se le presenta el difícil dilema de otro ciclo olímpico. Cuatro años que no se perdieron en la cancha sino que quedaron en algún placard de la Villa Panamericana.

Quizás “Las Leonas” fueron las reivindicación más grande del deporte femenino , las únicas que osaron ponerse un nombre distintivo después de Los Pumas, y fueron determinantes para cambiar la mirada hacia las mujeres, después llegó Paula Paretto para demostrar que se puede ser profesional y medalla dorada. Ayer Pignatello, Bardach y Sebastián habían aportado los mejores resultados , quebrando a brazadas una mala racha de 60 años en la natación.