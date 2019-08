https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cinco estrenos en las pantallas

Aprendizajes que traen los años

Cinemark estrena “Mi amigo Enzo”, con Milo Ventimiglia y la voz de Kevin Costner; la argentina “El día que me muera”, con Betiana Blum y Roberto Carnaghi; “Mejor que nunca”, escrita y dirigida por Zara Hayes, con Diane Keaton; y el documental “BTS Bring The Soul”, sobre el famoso grupo coreano. Cine América se renueva con “En los 90”, de Jonah Hill.

Un perro llamado Enzo (voz de Kevin Costner), cuenta las lecciones de vida que aprendió de su dueño (interpretado por Milo Ventimiglia). Foto: Gentileza Walt Disney Pictures



Cinemark estrena esta semana “Mi amigo Enzo” (“The Art of Racing in the Rain”), de Simon Curtis, sobre guión de Mark Bomback. Vista desde la perspectiva de un perro llamado Enzo (voz de Kevin Costner), la película sigue las lecciones de vida que aprendió el animal de su dueño: un piloto de autos de carrera llamado Denny (interpretado por Milo Ventimiglia). Completan el elenco Amanda Seyfried, Gary Cole, Kathy Baker y Martin Donovan. La música es de Volker Bertelmann y Dustin O’Halloran. Truco familiar El cine nacional está representado por “El día que me muera”, dirigida por Néstor Sánchez Sotelo y escrita por Verónica Eibuszyc y Gabriel Patolsky. Actúan Betiana Blum, Roberto Carnaghi, Lucas Ferraro, Alan Sabbagh, Regina Lamm, Alejandra Flechner, Gipsy Bonafina, María José Gabín, Soledad García Lombardo. Dina Foguelman siempre ha sido una madre controladora de sus hijos. Como sufre de aerofobia, sus hijos aprovechan y deciden armar sus vidas fuera del país, lejos del control maternal. Cuando todos los intentos de Dina fracasan para reunir a sus hijos, decide fingir su propia muerte y así lograr que vuelvan. Con la ayuda de sus amigas, realizará un falso velorio donde todo se terminará descontrolando. Señoras porristas El tercer estreno del complejo es “Mejor que nunca” (“Poms”), escrita y dirigida por Zara Hayes, con las actuaciones de Diane Keaton, Jacki Weaver, Rhea Perlman, Bruce McGill, Celia Weston y Phyllis Somerville. Después de mudarse a una zona residencial para mayores, Martha tiene dos opciones: sumarse a alguna de las actividades ya presentes en la comunidad o crear una nueva. Decide formar un grupo de porristas, para el cual necesita al menos ocho integrantes. Así comenzará su proceso de reclutamiento, formará nuevas amistadas y enfrentarán una competencia junto a porristas más jóvenes. K-Pop También arriba el documental “BTS Bring The Soul”, que sigue al grupo de pop coreano el día después al último concierto que brindaron en su gira por Europa. Los miembros contarán anécdotas de sus vivencias en la gira, y su interacción con sus fans. La dirección es de Jun Soo Park. Década mítica Cine América se renueva en funciones de Cine Club y comerciales con “En los 90” (“Mid90s”), escrita y dirigida por Jonah Hill., protagonizada por Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges y Na-kel Smith. La música es de Trent Reznor (líder de Nine Inch Nails). Ambientada en los 90, la película sigue a Stevie: un chico de 13 años que vive en Los Ángeles y que pasa su verano entre los conflictos que vive en su casa y el nuevo grupo de amigos que conoció en un negocio de skates.