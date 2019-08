https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No irá al fútbol inglés

Finalmente Dybala continuará en la Juventus

El futbolista argentino seguirá en Italia, que le comunicó al Tottenham Hotspur inglés, principal candidato a contratarlo, su decisión de no transferirlo, señaló hoy la prensa italiana.

Foto: Juventus



