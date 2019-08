https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Yo creo que cada uno está haciendo su trabajo, y el trabajo del técnico se ve adentro de la cancha”, dijo el presidente. Más allá de buscar un “9”, le preocupa encontrar funcionamiento.

Habló de los rumores acerca del entrenador Vignatti y Lavallén: "Hay que analizarlo diariamente"

El presidente de Colón José Vignatti, dialogó con Deporte 9 en a previa del partido con el Zulia FC de Venezuela por los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2019. Hay que recordar que por lo complicado que fue armar la logística para este partido —el viernes de la semana pasada recién se confirmó la fecha y el horario—, sólo unos pocos dirigentes viajaron a Maracaibo: además del propio José Vignatti, dos de los tres vice están en la ciudad caribeña (Horacio Darrás y Patricio Fleming).

Estos son los principales conceptos que dejó el pope máximo sabalero a través de los micrófonos de LT 9 AM1150:

— “La verdad que estamos tranquilos, sabemos que cuando nos tocó participar en este último tiempo, en la parte internacional, Colón respondió. Esperemos seguir haciéndolo y poder superar esta fase, que nos colocaría en una situación realmente histórica”.

— “Viajar en chárter era muy costoso, segundo que no había tiempo, era una cosa o la otra. Si nos inclinábamos por el lado del chárter, después no podíamos volver atrás. No nos aseguraban de un día para el otro, hoy Venezuela está difícil y hay que conseguir autorización de vuelo y eso no es fácil de conseguir. Teníamos que esperar unos días para que nos confirmen. Si esperábamos a esa oportunidad por ahí perdíamos los pasajes de los vuelos de línea. Por esa razón optamos por lo seguro y vinimos en vuelo de línea...todo está saliendo muy bien”.

— “Llevo mucho tiempo en ésto y he escuchado miles de esas situaciones, pero uno tiene que abstraerse totalmente. Uno sabe que ahora con las redes sociales, todo se potencia mucho más. Si yo hago un balance de todos los jugadores que venían a Colón, que ya se daban como fichados, hoy tendría 300 jugadores. No solamente que no fueron posibilidades, algunos se mencionaban y no estaban en nuestro pensamiento. Son cosas del fútbol y de la modernización de la noticia”.

— “Yo creo que cada uno está haciendo su trabajo, y el trabajo del técnico (en referencia a Pablo Lavallén) se ve adentro de la cancha. Hay que analizarlo diariamente, tenemos que estar enfocados en esto. Estamos en una situación expectante y tenemos que demostrarlo acá”.

— “Más allá de buscar un 9, nosotros tenemos que buscar el funcionamiento del equipo. Que se tiene que encontrar con el plantel que está. Lo otro sería un aporte importante y está latente esa posibilidad. Pero hoy lo que urge es el funcionamiento del equipo”.

El plazo para el “9”

Hay que recordar que Colón presentó en AFA y Superliga los papeles correspondientes a la venta definitiva de Cristian Guanca al fútbol árabe. Como se sabe, la ficha del “Chino” era compartida entre Colón y Chacarita Juniors.

Una vez que le den el visto bueno correspondiente, Colón tendrá plazo hasta el 30 de agosto para inscribir un futbolista y hasta el 5 de septiembre para subir el contrato con el TMS correspondiente. Las posibilidades son las siguientes:

— A) Un jugador que venga de un club del exterior (ya sea libre o por transferencia)

— B) Un jugador que haya quedado libre antes del 1 de agosto (no se puede incorporar un jugador libre después del 1 de agosto si no se transfirió un futbolista al exterior)

— C) Si un jugador se va al extranjero por la cláusula hasta el 31 de agosto, plazo adicional de 10 días hábiles para incorporar un jugador “no registrado en otro club de la Superliga”.

En ese sentido, los últimos nombres que había trascendido eran los de Leonardo Ulloa, ex Premier League y actualmente en el fútbol mexicano de Primera División; como así también el del ecuatoriano Jaime Ayoví, fichado en el fútbol de Arabia.