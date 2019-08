Unión no cobrará por el 15 por ciento de Soldano

La incorporación de Franco Soldano a Boca sólo le dejará a Unión los beneficios de haber participado de la formación del jugador, pero no así el 15 por ciento que el club todavía mantiene sobre los derechos económicos.



Cuando se hizo el contrato de venta con el Olympiakos de Grecia, se estableció que el 15 por ciento se cobrará en el caso de la transferencia definitiva del jugador y no en este caso que se hará a préstamo.



Se trata de un error, pero la realidad indica que es difícil e infrecuente que en Europa se cedan jugadores a préstamo. Generalmente, las transferencias se hacen de manera definitiva.



Boca pagará 300.000 dólares por el préstamo por un año y medio, hasta diciembre de 2020 y si Boca lo compra, será por una cifra total de 5 millones de dólares. En ese caso, sí, Unión percibirá el 15 por ciento, o sea alrededor de 750 mil dólares.



Soldano llegó a Unión cuando fue recomendado por Ricardo Pancaldo, proveniente de Unión de Sunchales. Allí se incorporó en primer término a las divisiones juveniles y reserva, y luego fue promovido a Primera. Su lugar estable en el equipo titular lo alcanzó luego del alejamiento de Triverio, en primera instancia y de Riaño, que fue el delantero que llegó luego para hacerle compañía a Gamba.



Sin lugar a dudas que su mejor rendimiento lo tuvo en la Superliga 2017/2018. Allí fue valorada su actuación por parte de Gustavo Alfaro, que en ese entonces era técnico de Huracán y pidió la contratación de Gamba. No lo llevó a Soldano, pero se nota que el entrenador del Globo ya lo tenía apuntado.



Mazzola y Cavallaro



Nicolás Mazzola y Juan Ignacio Cavallaro son los jugadores que el técnico irá observando, en cuanto a cómo evolucionan, para ver si llegarán en condiciones de ser tenidos en cuenta para jugar ante Newell’s.



Es difícil para los dos, pero por razones diferentes. En el caso de Mazzola, se recupera de una lesión y no lo están apurando. En el de Cavallaro, la demora en la concreción de la operación hace que esté retrasado en la parte física y futbolística, ya que su llegada se concretó en el cierre del libro de pases, la semana pasada.



Por otro lado, también se evaluará a Nelson Acevedo, quien en los dos primeros partidos fue al banco pero es un jugador que está en condiciones de pelear la titularidad.



Amistoso



Se aprovechará el amistoso de este viernes en el 15 de Abril ante Sarmiento de Junín, para que Madelón vea en acciones a algunos jugadores que no han tenido rodaje en estos partidos.



Por ejemplo, el propio Acevedo podrá ir ganando minutos, al igual que Milo y otros jugadores que se vienen recuperando de lesiones, como Marcos Peano, el arquero que iba a arrancar como titular pero que no lo hizo por su lesión y ahora tendrá que esperar la oportunidad por la buena actuación que tuvo Moyano en las dos presentaciones.



Cena de tatengues



Este viernes tendrá lugar una cena que, por la cantidad de comensales, no se realizará en el Sirio Libanés sino que debieron cambiar el lugar para mayor comodidad de los asistentes.



De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, en ese encuentro de socios se aprovechará para hablar sobre diversos temas, como la tan mentada deuda del club con el presidente Spahn, que será el motivo de la convocatoria a la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar a fines de agosto (con fecha probable del 28).



No tiene, según se informó, absolutamente ningún carácter ni tinte “político” ese encuentro. De todas maneras, se hablarán diversos temas que tienen que ver con la marcha institucional y participarán, de la misma, varios ex dirigentes del club.

“Si un domingo a la tarde jugamos con Boca pero a la mañana hay una carrera, la veo. La Fórmula 1, para mí, es algo fenomenal, desde chico que la sigo. La descubrí, como un montón de gente de mi generación, por Reutemann; y también seguía mucho a Lauda, James Hunt y John Watson. Después, admiré la inteligencia de Alain Prost, la audacia de Ayrton Senna y todo lo que hacía Michael Schumacher, que me encantaba. De los actuales me gusta mucho Sebastián Vettel, que es un gran estratega, y lo que ya hacen con 21 años Max Verstappen y Charles Leclerc. Soy hincha de Ferrari y me enojo cuando las cosas no salen bien, pero me dura poco”. Leonardo Madelón. El DT de Unión habló de su devoción por la Fórmula Uno en una nota con enganche.com.ar.