A pesar del gol de Brian Fernández, Portland no llegó a la final de la Copa de EEUU

El delantero argentino Brian Fernández marcó un gol en la derrota por 2-1 de Portland Timbers frente a Minnesota United, que jugará el próximo martes la final de la Copa de Estados Unidos contra Atlanta United.





El ex Defensa y Justicia y Racing Club fue titular junto a Sebastián Blanco y convirtió el 1-1 parcial a los 47 minutos del primer tiempo.





Sin embargo, el gol de Brian Fernández no le alcanzó a Portland Timbers, que también contó con el ingreso de Diego Valeri y Tomás Conechny en el segundo tiempo.

