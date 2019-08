https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 08.08.2019

16:40

En una entrevista Tyson confesó que usaba la orina de su hijo en los controles de antidoping

El ex campeón mundial estadounidense Mike Tyson confesó este jueves que usaba la orina de sus hijos para pasar los controles de antidoping de las diversas organizaciones de boxeo.

“Yo solía usar la orina de mi esposa y entonces ella me decía: ‘cuando salgan los resultados te van a decir: ‘señor Tyson, está embarazado’, entonces mejor comencé a usar la orina de mis hijos”, señaló el ex pugilista en una nota con ESPN.

Además, el norteamericano de 53 años detalló la metodología para evadir a los médicos: "Usaba el 'whizzinator', el pene falso, a la mayoría de hombres, aunque seas gay, se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que les mostraba el pene y ellos (no me veían), me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo".

Tyson dio positivo de doping por marihuana tras pelear con el polaco Andrew Golota en el 2000 aunque cuando recordó aquel momento lo reconoció y comentó: Fumé marihuana justo antes de entrar en el vestuario para pelear contra Golota y no me afectó. Le hizo más efecto a él".

En aquella ocasión, el boxeador polaco decidió no pelear más desde el tercer round por la golpiza padecida previamente.

“Solía usar esas pastillas, todo eso para el dolor y casi me vuelvo loco. Era como un zombie, dejé de usarlas y usaba cocaína. Después dejé todo y empecé a fumar marihuana y me limpié. Así fue como empecé a vivir una mejor vida. Ya no uso calmantes y no sufro con el dolor”, detalló Tyson en su autobiografía “Undisputed Truth”, publicada en 2013.

