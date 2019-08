https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT se mostró muy ilusionado de cara a la revancha del próximo jueves en el Brigadier López. “Pusimos incómodo a un equipo que ataca mucho y bien en su cancha”.

Lavallén con respecto al gol anulado por el VAR "No vamos a hacer foco en eso, sí en lo que viene" El DT se mostró muy ilusionado de cara a la revancha del próximo jueves en el Brigadier López. "Pusimos incómodo a un equipo que ataca mucho y bien en su cancha".

Tras lo que fue el primer choque con Zulia el entrenador sabalero entabló diálogo con la prensa, el DT se manifestó —tal cual lo había hecho en la primera derrota ante Argentinos Juniors en la serie anterior— muy esperanzado de poder cambiar la historia y lograr el paso a semifinales.

—¿Condiciona su continuidad si no se pasa a Zulia?

—No, de ninguna manera.

—¿Cómo vio la actuación del uruguayo Andrés Cunha?

—No hablo del árbitro, cobra infracción del Pulga Rodríguez, no la veo, seguro se tomó tiempo en analizarla bien. Ya está no vamos a hacer foco en eso que pasó, sí en lo que viene.

—Cree que si se convalidaba el gol cambiaba todo?

—No sé qué hubiese pasado si hacíamos el gol, a lo mejor lo terminábamos ganando. Creo que hicimos muchas cosas bien hoy, pusimos incómodos a un equipo que juega bien en su casa, que intenta atacar rápido. No pudieron hacerlo sobre casi todo el partido, no me mueve el resultado. Lo más importante es que hagamos lo más importante el próximo jueves en Santa Fe.

—Seguramente se dará un partido totalmente distinto...

—Si es casi seguro, quizás ellos tengan más espacios, pero en este partido no lo tuvieron.

“En el primer tiempo hicimos las cosas muy bien y hasta merecíamos ir ganando el juego, creo que ahora en nuestra casa vamos a poder darlo vuelta. El empate estaba bien, ellos encontraron el gol sobre el final, pero con fe lo podemos ganar. Hicimos un bien partido y con mucho esfuerzo merecíamos un poco más que esta derrota”. Marcelo Estigarribia Volante de Colón

Dos bajas

Además de Gastón Díaz que fue expulsado, para la revancha del próximo jueves 15 en el Brigadier Pablo Lavallén tampoco podrá contar con Emanuel Olivera que llegó al límite de las amonestaciones. El ganador del cruce se enfrentará con quien avance de la llave entre La Equidad de Colombia y Atlético Mineiro de Brasil.