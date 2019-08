https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 08.08.2019 - Última actualización - 22:47

22:32

Mientas los fanáticos aguardan la quinta temporada, los productores de Peaky Blinders anunciaron un recital para el 14 y 15 de septiembre, que contará con la presentación de algunos músicos que participan de la banda sonora de la serie y se relizará en Birmingham, la ciudad donde transcurre la historia.

Otro éxito de Netflix Peaky Blinders tendrá su propio recital Mientas los fanáticos aguardan la quinta temporada, los productores de Peaky Blinders anunciaron un recital para el 14 y 15 de septiembre, que contará con la presentación de algunos músicos que participan de la banda sonora de la serie y se relizará en Birmingham, la ciudad donde transcurre la historia. Mientas los fanáticos aguardan la quinta temporada, los productores de Peaky Blinders anunciaron un recital para el 14 y 15 de septiembre, que contará con la presentación de algunos músicos que participan de la banda sonora de la serie y se relizará en Birmingham, la ciudad donde transcurre la historia.

Peaky Blinders ha sido un éxito a nivel mundial. La serie, que se basa en una banda criminal que existió en 1920, en la ciudad industrial de Birmingham (Inglaterra), ha cosechado excelentes críticas, premios y fue vista por millones de personas. Uno de los puntos salientes es la muy buena selección musical que componen las escenas.

Tenés que leer

Nick Cave & The Bad Seeds, Arctic Monkeys, Jack White, The Last Shadow Puppets y Ane Brun, son algunos de los grupos que suenan a lo largo de la serie. Es por eso que Steven Knight, creador de la serie, se tomó en serio esa faceta y armó el “The Legitime Peaky Blinders Festival” con una selección de bandas curadas por el mismo.

Primal Scream, Slaves, Mike Skinner (Dj Set), Nadine Shah, Anna Calvi The Correspondents, Swingrowers, Electric Swing Circus, Heavybeat Brass Band, Jive Aces, Jim Wynn Swing Band, Baghdaddies, Miss Kiddy and The Cat, Swing Zazou, Thrill Collins y Punch The Sky son algunos de los conjuntos que estarán tocando entre el 14 y 15 de septiembre, en Birmingham.

En el cartel figura un “Very Special Secret Set” que muchos especulan que será Nick Cave & The Bad Seeds.Aparte de los recitales, habrá desfiles de moda con ropa de la época de la serie, conferencias sobre las historias que rodean a los Peaky Blinders y estarán presentes los actores que protagonizan la trama que tendrá su quinta temporada, antes de fin de año.

Con información de Soy Rock