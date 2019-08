Las sirenas del centro acuático

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Delfina Pignatello ganó sus segunda medalla de oro para convertirse en una de las grandes figuras de estos Juegos. Julia Sebastián ganó tres medallas y la clasificación a Tokio 2020 en sus dos pruebas.

Fabiana García

Deslumbran y brillan. Delfina Pignatello sumó ayer su segunda medalla de oro, esta vez en la prueba de 800 metros libres con un tiempo de 8 minutos, 29 segundos y 42 centésimas, para superar a Mariah Denigan (Plata, 8:34:18) y Viviane Eichelberger (Bronce, 8:36:04). La ganadora de la medalla dorada en los 400 libres se volvió una pesadilla para sus rivales, a sus 19 años, en la noche de este jueves mostró un ritmo arrollador.

Por su parte Julia Sebastián, es la figura santafesina con tres medallas para su historial: la de plata en los 100 metros pecho (el lunes) y bronce (ayer) en los 200 metros pecho, además de conseguir la clasificación a Tokio 2020 en esta prueba.

Julia Sebastián vino a buscar una medalla en los 200 metros pecho, por “considerarse más resistente que velocista” y la obtuvo: fue Bronce, detrás de las estadounidenses Anne Lazor (oro, 2:21:40, record panamericano) y Bethany Galat (plata, 2:21:84).

En la final Julia obtuvo un registro de 2:25:43, mejorando considerablemente la marca que había establecido por la mañana en la eliminatoria (2:29:27).

Sebastián se lleva mucho más de lo que ella pensaba se podía dar. El lunes tuvo la medalla de plata , récord sudamericano y Argentino y con los dos tiempos (100 y 200 llanos) consiguió la marca para estar en Tokio 2020.

La santafesina para cerrar la noche subió por tercera vez al podio junto a los santafesinos Santiago Grassi y Federico Grabich y Andrea Berrino. El equipo argentino ocupó –finalmente- el tercer lugar en la posta 4 x100 metros combinados con 3.50.53. La medalla de oro la ganó Brasil, la de plata Canadá y en tercer lugar llegó Estados Unidos, pero al comprobarse una infracción fue descalicado.

Esto otorgó la primer medalla para los santafesinos Grabich y Grassi y coronó el décimo sexto día de competencia de Lima 2019, donde Argentina está sexto en el medallero, con 20 de oro, 21 de de plata y 20 de bronce. Superando por cinco ya la producción de Toronto, separándose de Colombia y pegado a las potencias: Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y Cuba.

Julia SebastiánFoto: Gentileza

También del agua

Llegaron las otras dos medallas argentinas de las tres que sumó la delegación argentina. En remo - que se desarrolla en Albufera Medio Mundo- Cristian Rosso-Rodrigo Murillo, en doble par de remos cortos; Iván Carino-Agustín Díaz-Francisco Esteras-Axel Haack, en cuatro remos largos.

La medalla de plata de la jornada coorespondió al esgrima: Jesús Lugones, José Domínguez y Assandro Taccani, en espada por equipos masculinos.

Y bronce para el doble par de remos cortos: Oriana Ruiz-Milka Kraljev.

La “peque” se preservó

Paula Pareto no pudo subir al podio como consecuencia de una hernia cervical que le impidió competir por la medalla de bronce, siendo la primera vez en sus cuatro participaciones que no consigue colgarse una medalla en un Panamericano. En sus tres participaciones anteriores en Juegos Panamericanos, la "Peque" había conseguido ganar una medalla de cada color: en Río de Janeiro 2007 fue de bronce, en Guadalajara 2011 fue dorada y en Toronto 2015 fue de plata. Pareto, medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, no se presentó a disputar el combate por la medalla de bronce ante la mexicana Edna Carrillo por padecer una hernia cervical. Paula tomó dicha decisión luego de meditarlo junto a su entrenadora, Laura Martinel, para eludir el riesgo de lesión más grave y teniendo en cuenta que en dos semanas deberá competir en el Mundial de la disciplina en Tokio. Hoy había ingresado directamente en los cuartos de final, donde consiguió ganarle a la brasileña Larissa Farías por waza-ari; luego, en semifinales, perdió ante la joven cubana Vanesa Godinez, en golden score por tres penalizaciones y quedó fuera de la disputa de la medalla de oro.

Paula Pareto no se presentó para la disputa por el bronce y luego comunicó a la prensa su decisión.

Rugieron

El seleccionado masculino de hóckey venció a Estados Unidos por 5 a 0, en una de las semifinales, y ahora irá en busca de la medalla dorada y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los goles fueron marcados por Matías Paredes, Lucas Vila, Agustín Mazzilli, Maico Casella y Lucas Martínez. Argentina consiguió así la decimocuarta clasificación consecutiva a la final de los Panamericanos, de las cuales ganó en nueve oportunidades. Los Leones buscarán repetir la actuación en Toronto 2015, cuando se subió a lo más alto del podio y, de esa manera, sacar pasaje olímpico para el año que viene.

Por su parte las panteras del vóleibol femenino metieron un gran triunfo al superar a Brasil por 3-0, con parciales de 23-23, 25-19 y 25-23, en 1 hora y 34 minutos.

El equipo femenino logró la primera victoria en esta competencia desde Mar del Plata 1995, y consiguió el pase a semifinales. Lucía Fresco fue la figura excluyente al anotar 26 puntos, seguida por Elina Rodríguez y Paula Nizetich, con diez y nueve puntos, respectivamente. El equipo dirigido por Hernán Ferraro formó con Julieta Lazcano (7), Victoria Mayer (1), Lucía Fresco (26), Candelaria Herrera (4), Yamila Nizetich (9), Elina Rodríguez (10), Tatiana Rizzo (L). Luego ingresaron: Valentina Galiano y Antonela Fortuna.

La gigantes tuvieron grandeza

Después de 24 horas el equipo femenino de básquetbol volvió a la cancha; luego de retirarse sin poder jugar el miércoles contra Colombia por no haberse presentado con la camisetas apropiadas al encuentro. El hecho tomó gran repercusión , porque Argentina no llevó al Estadio la indumentaria que debía tener por su condición de visitante.

Justamente, la selección nacional, se presentó con la frente en alto en el Coliseo Dibos con las camisetas blancas, que eran las que debía tener en el partido con Colombia y quedaron en la Villa Panamericana.

Pero las chicas a pesar de la desazón de la víspera retornaron para cerrar la ronda; superaron a Islas Vírgenes Británicas por 73 a 59, con parciales de 19-19, 38-30 y 55-48, en la tercera fecha del Grupo B por la ronda clasificatoria, y hoy definía el quinto puesto frente a Canadá.

Aguante el equipo

Mientras el vóleibol femenino deberá completar la fase preliminar, Argentina tiene cuatro finales aseguradas en deportes de equipo. Las Leonas a las 17.15 de Lima (19.15 de Argentina) enfrentrán a Canadá por la medalla dorada.

Mientras que a las 20.30 en el Estadio San Marcos, se medirán en fútbol femenino Argentina- Colombia, también por el oro.Los equipos masculinos disputarán la final el sábado.