Comenzó la ronda de cuarteto en el Súper Bailando

El sexto ritmo del certamen se puso en marcha con dos coreografías. Cinthia Fernández y Martín Baclini, con Ulises Bueno cantando en vivo, obtuvieron el mejor puntaje.

Con la fuerza de Ulises



Marcelo dio inicio al nuevo ritmo del Súper Bailando, el cuarteto, inaugurado con la performance de Cinthia Fernández y Martín Baclini, quienes interpretaron el tema “Intento”, con Ulises Bueno cantando en vivo.

Ángel De Brito (10) siguió indagando en la crisis de la pareja y Yanina Latorre, que estaba en el estudio esperando la actuación de su hija, echó más leña al fuego. “Estábamos ahogados”, explicó Cinthia, que reconoció que se plantearon la posibilidad de seguir bailando con otros partenaires, pero dio por terminado el tema con un fogoso beso. “Vale que hayan conseguido a Ulises y que hayan bailado. No me aburre verlos, bailan con ganas y química. Me gusta esta pareja”, aprobó el periodista. “Me encantó el trabajo que hicieron. Son un fuego en la pista”, destacó Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto). “Son una pareja muy alegre. Hoy fue un show hermoso. Martín tiene mucha alegría para bailar”, afirmó Flor (9), que además les recomendó: “Cuídense, porque son muy lindos juntos”. En tanto, Marcelo Polino (5) solicitó el BAR y los felicitó: “Me gustó lo que vi, me encantó”. A su vez, Flavio Mendoza opinó: “A mí no me mató la coreografía. Por momentos la noté a destiempo. Así que mantengo la nota”. Laura Fidalgo le hizo algunas observaciones técnicas a Cinthia y también mantuvo el puntaje, al igual que Pachano, quien sostuvo: “A mí la coreo no me gustó mucho”. Total: 24 puntos.

Con perfume de cuarteto



En segundo turno, Charlotte Caniggia y Agustín Reyero recorrieron la pista al ritmo de “Qué ironía”, de Rodrigo.

En la ronda de puntajes, De Brito (2) le bajó el pulgar al baile: “Fue un espanto. No me gustó para nada. Charlotte es una mezcla rara de niña y bomba sexual”. Pampita (voto secreto) observó: “Tienen que marcar más los tiempos. El final me quedó blandito, pero no estuvo tan mal”. Flor (7) consideró que Charlotte “está avanzando”, aunque hizo hincapié en que conserve la energía. Y Polino (0) volvió a pedir el BAR y comentó: “Me encanta Charlotte, pero el baile fue un desastre. Lo vi muy feo”. A Flavio, por su parte, no le pareció tan terrible: “Esta vez bailaron mucho. Yo apuesto por esta pareja. Punto para arriba”. Laura valoró la evolución de Charlotte y también sumó una unidad. Por último, Pachano completó: “Pisa raro, pero me encanta el desenfado de Charlotte. Yo también le voy a dar un apoyo, punto para arriba”. Total: 12 puntos.

