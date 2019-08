https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Salta se viste de fiesta

Los Pumas, jueces de la definición

Se miden con los Springboks, que necesitan ganar con punto bonus para no depender del resultado que los All Blacks obtengan ante los Wallabies en Perth.

Foto: UAR



