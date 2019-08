https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 09.08.2019 - Última actualización - 13:38

13:35

El titular del Organismo de Investigación abrió un sumario para determinar cómo se filtró el audio de una reunión. El fiscal regional creó unidades en paralelo al área que conduce Saín.

Disputa de competencia Cruces y roces entre Saín y la Fiscalía de Rosario por las investigaciones El titular del Organismo de Investigación abrió un sumario para determinar cómo se filtró el audio de una reunión. El fiscal regional creó unidades en paralelo al área que conduce Saín. El titular del Organismo de Investigación abrió un sumario para determinar cómo se filtró el audio de una reunión. El fiscal regional creó unidades en paralelo al área que conduce Saín.

Germán de los Santos



El 5 de agosto pasado comenzó a viralizarse por Whatsap un audio de 9.75 minutos en el que se escucha al titular del Organismo de Investigación, Marcelo Saín, en una charla interna con funcionarios y empleados de esa área. Alguien de la flamante dependencia había grabado de forma “ilegal” a Saín, quien ordenó según confirmó El Litoral una investigación interna y pidió a Asuntos Internos que realice una pesquisa para determinar quién podría haber sido la persona que grabó a escondidas al director del organismo.



Este hecho no parece ser un episodio aislado. Se inscribe en un contexto de fuerte enfrentamiento entre el nuevo Organismo de Investigación, a cargo de Saín, y la Fiscalía de Rosario, en manos de Patricio Serjal, quien el 2 de agosto pasado firmó la resolución 275/19 para la creación de la Unidad de Fiscal Especial de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos y la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional.



Lo que subyace es una especie de disputa de competencia y poder entre la fiscalía y el Organismo de Investigación, que se creó a través de la Ley 13.459, y fue sancionada por la Legislatura provincial en 2015. Estos roces llegaron a puntos extremos tras la difusión de una grabación “ilegal” de una reunión interna del área que conduce Saín.



Mientras los funcionarios judiciales suben al ring, el trasfondo de la violencia, sobre todo en Rosario, en una especie de recrudecimiento de los enfrentamientos entre Los Monos y la banda de Esteban Alvarado, se agudiza con un incremento de los homicidios durante las últimas semanas.



Audios y declaraciones



Saín ganó el concurso para conducir el Organismo de Investigación expediente 198/2018, en el que fueron jurados el jurista Alberto Binder, el ex fiscal general de Santa Fe Julio de Olazábal y el ex ministro de Seguridad Daniel Cuenca. Asumió a fines del año pasado y la investigación de mayor peso que trazó el organismo que conduce fue la investigación sobre Alvarado, detenido en febrero pasado en Embalse Río Tercero, donde estaba prófugo tras la captura que pesaba sobre él por el crimen de Lucio Maldonado, quien apareció muerto cerca de la colectora de la autopista Rosario-Buenos Aires, junto a un cartel que decía “con la mafia no se jode”. Era el mensaje que Los Monos habían colocado en otros atentados contra funcionarios judiciales y jueces.



Cuando Alvarado fue rodeado por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) arrojó al lago un Iphone 8, que fue secuestrado y enviado luego a Estados Unidos para que se pudiera obtener la información que contenía.



Los mensajes, a través de Telegram, que había en el teléfono fueron claves para que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra desentrañaran que había un plan de Alvarado para que Los Monos fueran acusados no sólo del crimen de Maldonado sino también del atentado a balazos contra la casa de una empleada judicial. Pero además se avanzó sobre los lazos económicos del entramado que había tejido Alvarado. Esa investigación se marcó como un ejemplo a seguir en otras causas complejas.



A la par, Saín dio algunas notas periodísticas que molestaron a algunos fiscales, con un tono punzante que no es habitual en el Poder Judicial de Santa Fe, con el que esgrimió una cruda realidad. “Se sigue investigando en términos generales como si se investigaran robos y hurtos porque el sistema penal está volcado a la investigación de delitos simples”, afirmó en el programa Mesa de Diálogo en Televisión Litoral.



“El mundillo ilegal de Alvarado tiene más de una década. Entonces la pregunta que me hago es ¿nadie vio esto? ¿Cómo puede ser que Alvarado, con una trama criminal compleja competía por mercados aparentemente vinculados a ilegalidades con el grupo de Los Monos no haya sido visibilizado por el Estado, por los organismos de persecución penal y policial, y recién ahora, a partir de un homicidio de Lucio Maldonado se le empiece a poner ojo?”, advirtió Saín.



Luego de estas afirmaciones la Fiscalía de Rosario, a cargo de Serjal, decidió crear o reconvertir dos unidades especializadas, como la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Económicos y la Unidad de Violencia Institucional. Esas áreas estarán a cargo de los fiscales David Carizza, Matías Edery y Paola Aguirre y Gonzalo Fernández Bussy está al frente de Violencia Institucional.



Serjal expresó en los fundamentos que la medida la tomó porque advirtió que no hubo “investigaciones significativas de delitos complejos, en particular aquellas que se vinculan con organizaciones criminales complejas”.



Tres días después de los cambios en la Fiscalía de Rosario se viralizó el audio con la voz de Saín en la que realiza una cruda crítica a los fiscales.



Polémica de Pullaro con magistrados



Un nuevo cruce de conceptos y declaraciones entre el ministro de Seguridad santafesino Maximiliano Pullaro y los jueces representados por el camarista Gustavo Salvador se originó este jueves, cuando el funcionario del Ejecutivo deslizó ante la prensa que cuando sea diputado evaluará desde su banca el accionar de los funcionarios judiciales.



“Como legislador voy a revisar el desempeño de los funcionarios. Ellos deben avanzar sobre hechos de corrupción que en estos años hemos denunciado: algunos son casos que implican a policías, pero hay que revisar el funcionamiento y debe haber cambios en la Justicia también. No se debe tratar este tema por partes sino en su conjunto”, argumentó Pullaro.



La respuesta no se hizo esperar. El titular del Colegio de Magistrados del sur santafesino respondió: “La opinión del ministro nos preocupa por que en realidad intenta cambiar el eje de la información y el problema. Hay cuestiones en su planteo que tienen cierta relevancia. Pullaro quiere erigirse como árbitro en analizar el desempeño de los funcionarios judiciales, pero no es la comisión de Acuerdos la encargada de esto sino el jury de enjuiciamiento, que ya funciona y muy bien. Es evidente que el ministro pretende meter presión y es importante observar los problemas que corresponden a cada uno”.