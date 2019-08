Chris Evans desmintió a una fan que aseguró que es su "número vecino"

Durante las últimas semanas se ha viralizado un desafío en redes sociales llamado "Número vecino", una suerte de conversación a ciegas en la que el usuario de WhatsApp debe hablarle a la persona que tiene el siguiente número de teléfono o el anterior —en palabras simples, si tu número termina en "704" le hablas al "705" o al "703"—.

Redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram se han inundado de capturas de pantalla con el challenge de moda en pleno ejercicio, lo que ha hecho que algunos inescrupulosos hayan falseado la identidad de su vecino telefónico.

Una usuaria de la plataforma de mensajería en 280 caracteres llamada Niyah Jimenez quedó en evidencia luego de que publicara tres pantallazos en los que aseguraba que la estrella de Hollywood, Chris Evans, le había respondido los mensajes.

GIRL WTFSJJSE I JUST TXTED MY NUMBER NEIGHBOR AND- pic.twitter.com/ef7FRXzMQ3