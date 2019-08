Continúa el juicio por la discusión de tránsito que terminó en tragedia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Veinticinco testigos declararon esta semana. El lunes serán los alegatos finales, en los que se espera que acusación y defensa mantengan sus versiones encontradas. “Estoy arrepentido, pido perdón”, declaró el imputado, que el miércoles escuchará la sentencia.

Silvina Pressacco, madre de Foresto, es querellante. “La familia no busca venganza, busca justicia”, declaró su abogado. Foto: Archivo El Litoral / Mauricio Garín

Con el Nuevo Testamento y una fotografía de su hijo en la mano, la madre del suboficial Martín Alejandro Foresto vió las imágenes de su hijo ya sin vida, y entre lágrimas proclamó: “Fue un asesinato, me lo mataron”. Esto sucedió durante la primera jornada del juicio por el homicidio ocurrido como consecuencia de una discusión de tránsito.



La madrugada del 26 de febrero de 2017, el joven de 25 años volvía en su automóvil de los carnavales de San Agustín cuando, por maniobras peligrosas, comenzó una discusión con el conductor de un Fiat Siena en la Autopista Santa Fe - Rosario. Al llegar a la ciudad, ambos frenaron en la intersección de Iturraspe y Perón. Los ocupantes de los vehículos discutieron y en una situación que aún debe esclarecerse, Juan Carlos Gorosito apuñaló a Foresto entre el pecho y el cuello, seccionándole la aorta. El joven se desangró ante su novia embarazada de 37 semanas.



El juicio comenzó el martes 6 por la mañana y culminará el miércoles 14, cuando el Tribunal compuesto por José Luis García Troiano -presidente-, Rodolfo Mingarini y Nicolás Falkenberg dicte sentencia. Los fiscales que representan al MPA (Ministerio Público de la Acusación) son Martín Torres y Gonzalo Iglesias. La defensa está a cargo de Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano. Los padres de la víctima, Diego Foresto y Silvina Pressacco, se constituyeron como querellantes, y son representados por Juan Sebastián Oroño y Néstor Oroño. Desde la acusación se solicitó la pena de 15 años de prisión, mientras que la otra parte sostiene que fue un exceso en la legítima defensa y corresponde darle la libertad. Gorosito declaró: “Estoy arrepentido, pido perdón”.



Durante las dos jornadas en las que tuvo lugar el debate, declararon 25 testigos entre los de la defensa y fiscalía. La lista estaba compuesta por el personal policial que llevó adelante la investigación, los familiares de Foresto y Gorosito que los acompañaban aquella madrugada, y testigos presenciales del hecho. Además, se contó con la exposición de los videos de las cámaras de seguridad de la intersección donde sucedió el hecho, Iturraspe y Perón; las grabaciones de las llamadas al 911 realizadas por la novia de la víctima, testigos presenciales, una vecina de la zona y personal del Hospital Cullen luego de que el suboficial ingresara; y el registro fotográfico llevado a cabo por el perito asignado al caso.

Luego de dirigirse a la parte trasera del Fiat Siena, Gorosito tomó el cuchillo con el que dio muerte a Foresto.Foto: Archivo El Litoral



Dos versiones



Durante la declaración de quienes ocupaban los autos conducidos por la víctima y el acusado, las versiones de una y otra parte se sostuvieron. Vanesa Duarte, novia de Foresto y madre de su hija, en aquél momento embarazada se 37 semanas, fue una de las ocupantes del Honda Civic gris que manejaba la víctima. Los otros eran la hermana de Vanesa, y su pareja. Según sus testimonios el Siena blanco, conducido por Gorosito, realizaba maniobras peligrosas cuando se lo encontraron en la Autopista Santa Fe - Rosario.



Aquella noche, al llegar a la esquina de Iturraspe y Perón, Foresto descendió de su vehículo y se dirigió al otro auto diciendo: “Manejando así vas a matar a alguien”, lo que provocó que descendieran y comenzaran a golpearlo. Transcurridos unos minutos, Gorosito se dirigió al baúl de su auto, extrajo una cuchilla de mango negro y apuñaló en el pecho al joven que murió desangrado. Su cuñada, enfermera, intentó reanimarlo pero esto fue en vano, con la aorta seccionada el policía de 25 años se desangró en cuestión de minutos.



En el Siena blanco iba la familia de Gorosito: su esposa, sus tres hijos menores de edad (5, 14 y 15 años), y su yerno de 19. Según Gorosito, Foresto le habría “tirado el auto encima” para luego ponerse a la par y conducir de esta manera hasta llegar a la ciudad. Luego, cuando el suboficial descendió de su vehículo se habría acercado a la ventanilla del conductor del Siena y le habría “pegado una trompada en la cara”, lo que generó que su familia intentara defenderlo. Foresto se habría puesto violento y Gorosito, al ver a su familia en peligro, abrió el baúl en un intento de encontrar algo para pararlo. Según el imputado, al girar con el cuchillo en la mano, apuñaló por accidente a la víctima. Ante esto, el imputado declaró: “Me asusté. Me subí al auto y me fui. Estoy arrepentido, pido perdón. Nunca me pasó algo así, fue horrible”. La versión fue sostenida por su esposa y su yerno. Los hijos, menores de edad, declararon en presencia de su madre, y el Tribunal decidió retirar al público para preservarlos.

Miércoles sentencia



Dentro de la agenda del juicio por el crimen de Foresto estaba prevista la reconstrucción de los hechos, que estaba fechada para este viernes, pero la defensa desistió. En diálogo con El Litoral, la Dra. Natalia Giordano consideró que “realizarla sería redundante; ya quedó clara nuestra postura con los testigos”. Los alegatos de clausura serán el lunes 12 a las 8.30, y se espera que el Tribunal dicte sentencia el miércoles 14 de agosto.