La santafesina ya ganó tres medallas y este sábado disputa su última prueba los 4 x 100 combinado femenino. Es una de las figuras argentinas de estos XVIII Juegos Deportivos Panamericanos.

Aún debe disputar una prueba Julia Sebastián desborda de felicidad

Fabiana García

En el Centro Acuático de La Videna se viven momentos únicos e inolvidables. Para los periodistas argentinos es un afortunado subir y bajar los ascensores que conectan hasta el primer piso, donde los nadadores finalizan sus pruebas y entran a la zona mixta y la sala de entrevistas. Justamente Julia Sebastián este viernes no compitió, pero si entrenó y luego de ver la carrera de Virginia Bardach , plata en los 400 combinado individual, mantuvo un charla amena con los periodistas; también estuvo Santiago Grassi quinto en los 50 metros libres, quien logró su mejor marca en esta distancia algo que lo puso feliz.

Es que la natación está viviendo unos Juegos inolvidables y esa actuación es compartida y disfrutada con la prensa argentina.

La santafesina ganó medalla de plata en los 100 metros pecho, bronce en los 200 pecho y bronce en los 4 x 100 relevo, combinado. En las pruebas individuales consiguió además de la medalla el récord argentino y sudamericano y la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“ Estoy feliz de tener las dos marcas para Tokio 2020, si bien la segunda carrera de los 200 metros pecho me costó un poco más, pero fue difícil nadar a la mañana las clasificaciones y a la noche estar en una final, fue un momento feliz porque estábamos dando una nota donde decíamos que habíamos hecho una gran carrera, conformes, que las medalla se había escapado…cuando en ese momento nos confirman que Estados Unidos había sido descalificado y teníamos que ir a premiación. El momento quedó grabado y todos vieron los felices que nos pusimos”, dijo la santafesina de 25 años.

Desde que arrancó con la primera prueba de clasificación donde hizo la marca para Tokio 2020, Julia apenas puede contener, la felicidad, mezclada con euforia y emoción. “ Mi objetivo era llevarme una medalla y salieron tres, una clasificación y salieron dos; no tengo nada de qué quejarme lo estoy viviendo de manera muy positiva y disfrutando mucho”, expresó.





A la mañana siguiente

Julia comentó que luego de su tercer medalla se permitió “ dormir un poco, hablar con su mamá, su papá y hablo con los medios”. Son días muy intensos, donde debió mantener la concentración y no mirar el teléfono. “ En realidad fue tan poco el tiempo, entre venir a la mañana nadar y a la Villa y luego regresar competir en las finales y otra vez a la Villa, comer y descansar. Entre una cosa y otra se nos hizo las dos de la mañana. Así realmente no pude contestar a mucha a gente, apenas intercambié mensajes con mi hermano quien me pasó la foto en la tapa de El Litoral y me dijo: mirá que gran noticia”.

Julia abre el teléfono y la mira, no puedo creer me hayan hecho esas fotos. “ Son muchos los mensajes de la gente y es hermoso, pero los leí de a poco, si hablé con mi familia porque si yo estoy ansiosa creo que ellos todavía más”.

Clasificada a Tokio desde la primera vez que se tiró a la pileta, la nadadora santafesina que inició su carrera en Regatas y luego de Río de Janeiro 2016 se profesionalizó en los clubes de Brasil, Unisanta y Minas Tenis Club, manifestó que bajar la ansiedad, la euforia no ha sido fácil en un equipo que va a marcar esta noche cuando culmine el programa de natación una actuación histórica.

“ Se nos hace complicado parar la cabeza, hay mucha adrenalina y por ahí con las chicas del seleccionado recurrimos a diferentes tips: relajación, meditación, pero nos terminamos riendo. Pero si existe esa presión, la continuidad de las carreras, las medallas que fueron ganando, la expectativa puesta en las que se pueden ganar. A mí me falta una prueba y luego de este ratito me voy a enfocar en eso”, dijo Julia.

La nadadora no tendrá la oportunidad de estar en la Ceremonia de Clausura de estos Juegos Panamericanos de Lima, volverá a Brasil, para entrenar un mes , competir en un torneo y recién en setiembre viajará a ver a su familia. “ Y después hasta el selectivo olímpico de mayo, no tengo descanso”. Aunque Julia ya está clasificada a Tokio seguirá su actividad profesional y las giras de la selección nacional… hasta que se vuelva a prender el fuego olímpico