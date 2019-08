https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 10.08.2019 - Última actualización - 7:43

7:39

Ahora en el Atlas Javier Correa sigue quemando redes en México

Atlas venció por 2-1 al Veracruz, como visitante, por la cuarta fecha de la Liga Mexicana, con un gol del argentino Javier Correa, mientras que su compatriota Cristian Menendez anotó el único tanto para el equipo local.





En la primera etapa, el delantero marplatense Menéndez, (ex Lanús, Quilmes, Independiente y Atlético Tucumán) puso en ventaja a los "Tiburones", a los 11 minutos, mientras que en la segunda el extremo cordobés Correa (ex Rosario Central, Godoy Cruz y Colón) igualó (9m.St.) y el volante paraguayo Osvaldo Martínez (32m.St) dieron vuelta el resultado para la escuadra de Guadalajara.





En el local fue también titular el atacante correntino Daniel Villalba (ex River y Argentinos Juniors) y en el visitante el defensor Martín Nervo (ex Arsenal y Huracan), mientras en el banco del Atlas estuvo el DT platense Leandro Cufré.





En otro de los encuentros, Monterrey derrotó como visitante al Morelia por 1-0 con gol agónico del lateral izquierdo Miguel Layún (51m. St).





En los "Monarcas" de Morelia, dirigidos por el DT rosarino Javier Torrente, se alinearon los argentinos Lucas Villafáñez (ex Independiente y Huracán) y Gastón Lezcano (ex Barracas Central), mientras en los "Rayados" de Monterrey fueron titulares el arquero Marcelo Barovero (ex Huracán, Vélez y River), el defensor Nicolás Sánchez (ex River y Racing), el volante Maximiliano Meza ( ex Gimnasia e Independiente) y el delantero Rodrigo Funes Mori (ex River).





Santos Laguna, que mañana recibirá al Puebla, lidera el certamen con 9 unidades, seguido por Queretaro, América y Tijuana, con 7 puntos.