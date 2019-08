Derechos Humanos apelará la absolución a César Milani

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El secretario del área, Claudio Avruj, dijo que “hay que ser pacientes” para “consolidar una verdadera política de Memoria, Verdad y Justicia”. El tribunal dará a conocer los fundamentos recién el 9 de septiembre.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aseguró que respeta el fallo de la Justicia que absolvió al ex jefe del Ejército César Milani pero adelantó que seguirá “acompañando” a la familia Olivera “en su búsqueda de la verdad”.



“Vamos a seguir acompañando a la familia Olivera en su búsqueda de la verdad. Desde la querella de la Secretaría de Derechos Humanos esperaremos los fundamentos de la sentencia para apelar este fallo”, señaló Avruj.



El funcionario afirmó creer “en el testimonio de las víctimas y en que hay debida prueba de las responsabilidades de Milani”. “Hay que ser pacientes, estar sujetos a derecho y seguir con las instancias que correspondan. Sólo así se podrá consolidar una verdadera política de Memoria, Verdad y Justicia”, subrayó.



El ex jefe del Ejército fue absuelto de todos los delitos en el juicio de lesa humanidad que se le seguía en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Ramón, durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral Federal de La Rioja ordenó la inmediata liberación del general retirado que estuvo al mando del Ejército durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.



Milani estaba acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita y los representantes de las querellas y la fiscalía habían solicitado entre 20 y 18 años para el uniformado.



El militar retirado asistió a la lectura del veredicto con gesto adusto y no exteriorizó emociones al conocer el fallo que lo declaraba inocente. No obstante, el público presente en la sala repudió la decisión y se profirieron insultos a los magistrados y a Milani. El Tribunal anticipó que el 9 de septiembre, en horas de la mañana, dará a conocer los fundamentos de la sentencia.



Cuando ocurrieron esos hechos, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército revistaba como subteniente en el Regimiento 141 de Ingenieros con asiento en la provincia de La Rioja. La semana pasada, las querellas y la fiscalía pidieron 20 y 18 años de prisión.

“Una canallada”



Alfredo Ramón Olivera, querellante en este juicio de lesa humanidad, calificó el fallo del Tribunal Oral Federal de esa provincia como “una canallada”, y adelantó que apelará esta decisión. “Estoy muy dolorido por esta decisión y la considero una canallada. Estamos ante un fallo político cuya naturaleza no alcanzo aún a precisar”, señaló Olivera. Ramón impulsó esta causa al asegurar que en 1977, cuando revistaba como subteniente en La Rioja, Milani participó del secuestro suyo y el de su padre (fallecido en 1999) y que les aplicó tormentos.



Apoyo de Hebe



La presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, celebró la absolución del ex jefe del Ejército César Milani en el juicio de lesa humanidad que se le siguió en La Rioja, al asegurar que “siempre creyó” en la inocencia del militar retirado. “Sabía que era inocente y que no podía pasar otra cosa más que su absolución en este juicio. Siempre confié en él (Milani) y sabía que no estaba implicado en este caso”, señaló Bonafini.



“Encarpetados”



La hermana de Alberto Agapito Ledo repudió la absolución y aseguró que “es un fallo vergonzoso y traidor, todos los hechos estaban comprobados”. “El kirchnerismo tiene influencia, quien ha sido juzgado fue una de las máximas autoridades de inteligencia del país, nos tiene encarpetados a todos”, advirtió la hermana del conscripto que desapareció cuando era asistente de Milani; ese juicio comenzará el 12 de septiembre por encubrimiento y falsedad documental.



El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, afirmó en las redes sociales que se comunicó con Milani, y que el ex titular del Ejército le manifestó su intención de “seguir militando en el peronismo”.