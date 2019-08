https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 10.08.2019

"LA JAURÍA DE LAS DAMAS" Villanas recargadas La obra de teatro de Adrián Airala, seleccionada como la Comedia Universitaria de la UNL en 2017, vuelve a los escenarios santafesinos con una versión renovada. Las funciones serán del 16 al 18 de agosto en la Sala Marechal del Teatro Municipal. La sinopsis : en algún lugar de la Argentina, cuatro Gárgolas de la Distopía se reúnen para tomar el control del mundo.

“Una obra gótica, un cómic teatral que navega en la historia, la psicología, y la política”. Así se presenta “La Jauría de las Damas”, la obra de Adrián Airala elegida como la Comedia Universitaria de la UNL que se estrenó en 2017. Ambientada en un punto indeterminado de la Argentina actual, narra como cuatro Gárgolas de la Distopía (‘villanas de caricatura ignoradas por Marvel Comics‘, dicen los realizadores en forma irónica) se juntan con un objetivo en común: tomar el control del mundo.

Desde su primer acercamiento a los escenarios, la propuesta tuvo diversos hitos: recorrió parte de la provincia (Avellaneda, Reconquista, Gálvez y Esperanza), participó en un festival internacional de artes en Colombia y formó parte de la Fiesta Provincial del Teatro. Y ahora estará otra vez en una sala de la ciudad de Santa Fe, puntualmente en la Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020) los días viernes 16 y sábado 17 de agosto a las 21 y domingo 18 de agosto, a las 20.

Estas nuevas funciones tendrán una particularidad: ya no se trata de la misma versión que los espectadores pudieron ver. Es que, si bien originalmente la obra había sido interpretada por cuatro actrices, al cierre de la temporada una de ellas se retiró del elenco por compromisos personales. Por ese motivo, a partir de 2019 el elenco quedó integrado por Susana Formichelli, Marisa Ramírez y Najla Raydan, actrices históricas del proyecto y Adrián Airala quien tendrá a cargo uno de los roles.

“Si bien no alteramos una sola letra del texto y sostenemos la misma ambigüedad de género de la obra original, no deja de resultar un cambio muy significativo que en la versión 2019 se haya incorporado un actor, algo que le agrega nuevos condimentos e intensidades, cambia la estética del vínculo entre los personajes y se torna muy seductora esa extraña feminidad barbada y conflictiva, más todavía cuando estamos hablando de personajes del cómic”, aseguró a El Litoral el propio Airala.

Ciudadanas del mundo

—En “La Jauría de las Damas”, los personajes están llenos de contradicciones y pasan en poco tiempo de un extremo al otro. ¿Es posible que funcionen, en cierto modo, cómo una síntesis de lo que somos los argentinos?

—Los cuatro personajes de La Jauría (Diestra, Siniestra, Manucha y Navaja) se jactan de ser “los villanos más feroces del Universo” (sic) y manifiestan su desconcierto ante una Marvel Comics que jamás les dedicó una sola historieta. Salta a la vista que estamos hablando de personajes de caricatura, sin embargo, la irrealidad de estas cuatro entidades poderosas nos abrió un inmenso territorio de posibilidades; encierran en sus cuerpos milenarios lo más sanguinario del mundo humano pero al mismo tiempo son capaces de la melancolía, de las pasiones cinematográficas, de las nostalgias del amor que no pudo ser, de la maternidad atormentada. Estas cuatro Damas, con mayúscula en tanto se trata de un título nobiliario, se presentan como ‘Gárgolas de la Distopía”, es decir, guardianas y ejecutoras de todas las formas de destrucción. ¿Son argentinas?, no necesariamente, pero participaron en cada instante de nuestra contradictoria marcha histórica, y se enorgullecen de habernos influenciado siempre, conocen nuestra política, nuestra psicología, a muchos de nuestros íconos: Roberto Arlt, Evita, Perón, Leonardo Favio, el “Che” Guevara; se atribuyen la existencia de nuestros dictadores, pero también conocen a Newton, a Hamlet, al economista Keynes. No son argentinas pero no podemos evitar reconocerlas muy parecidas a nosotros, su hablar es rioplatense, y tienen mucho de latinoamericanas.

Cuando fuimos seleccionados en el 17º Festival Internacional de Artes Armenia (Colombia) en 2018, los espectadores se encantaron con la obra, porque los asuntos existenciales no tienen pasaporte, y la condición de latinoamericanos nos engarza más de lo que imaginamos.

Alquimia actoral

—Para la construcción de estas “Damas” ¿Se inspiraron en algunos personajes reales? ¿Cómo fue el proceso?

—Cada uno de los intérpretes del elenco construyó su personaje con la mejor de las técnicas, esto es, buscando en sus propias fuentes, en la imaginación, en el recuerdo, en la libre asociación, en la bisociación, es decir, mezclando sustancias diferentes en proporciones diferentes, haciendo alquimia actoral, proponiendo, eligiendo, probando, tomando y descartando, construyendo un Frankenstein orgánico capaz de generar empatía con el espectador. Lógicamente, el trabajo de la dirección consiste en ensamblar del mejor modo ese rompecabezas detrás de un objetivo aglutinador, para que la obra fluya y seduzca al espectador durante cada uno de sus sesenta minutos. Dirigir es obrar tanto estética como éticamente. Son cuatro personajes de gran exigencia física razón por la cual realizamos un profundo trabajo corporal, tarea que estuvo a cargo de Claudia Paz Hernández Melville.

Mensajes de madrugada

—Tuvieron la posibilidad de girar por el diversos puntos de la provincia, el país en incluso a nivel internacional. ¿Qué balance hacen del camino recorrido por la obra en casi dos años?

—Nuestra frase icónica al término de cada función, interrumpiendo un segundito los aplausos, dirigiéndonos a los espectadores es “¡Sin ustedes, no hay teatro! y así lo vivimos. De la extensa temporada en el Foro UNL, de las funciones en las sedes de UNL en la provincia, de La Mirage, y de las funciones en Colombia nos queda evolución, aprendizaje, la satisfacción de llegar con la misma intensidad a espectadores muy variados. La obra siempre estuvo y seguirá estando atenta al pulso de quienes nos ven, a sus devoluciones, porque siempre son muy sentidas. Algo sucede con “La Jauría de las Damas” para que recibamos mensajes de WhatsApp durante las madrugadas luego de cada función, y esto es algo que premia nuestro trabajo y nos obliga a elevar cada vez más nuestra propia vara, porque seguimos haciendo sintonía fina, agregando detalles, profundizando, esa es la maravilla que nos permite el teatro.

Lo que viene

—Harán funciones en la Marechal en agosto ¿Qué se viene después?

—Después de las funciones de agosto vamos a presentar “La Jauría de Las Damas” en San Cristóbal, San Guillermo, Rafaela y Rosario dentro del marco de Escena Santafesina, en el que concursamos y resultamos seleccionados, hecho que agradecemos con mucha energía. Con apenas treinta funciones y gran repercusión entre los espectadores ‘La Jauría...’ vibra con hormonas adolescentes, para ser lo más gráfico posible, razón suficiente para proyectar una gira mucho más extendida, porque sabemos y sentimos que la obra tiene que ser vista; sólo en ese encuentro ancho y diverso con la gente se completa el ritual escénico.

Equipo

En ‘La Jauría de las Damas‘, el equipo se completa con Fernanda Aquere en producción, vestuario, escenografía y maquillaje, Ariel Gaspoz en operación técnica, banda sonora de Martín Margüello, diseño de luces de Ponchi Insaurralde, fotografías de Aldana Mestre y Tam Naymark.