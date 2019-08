Los Wallabies dieron cátedra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 10.08.2019 - Última actualización - 15:03

14:57

Con una performance superlativa, batieron inobjetablemente a los All Blacks, por la mayor diferencia de la historia.

En el primero de los partidos de la última fecha del Rugby Championship 2019 y merced a una producción excepcional, Australia venció esta mañana a Nueva Zelanda por 47 a 26, logrando de ese modo la mayor diferencia del historial entre ambos y posicionándose de gran modo para la recuperación de la Bledisloe Cup, trofeo que se pone en juego en los compromisos mutuos de cada temporada.



Desde el inicio, los Wallabies demostraron que estaban preparados para jugar el mejor partido que se recuerde de los últimos tiempos, aferrados no solo a la génesis distintiva de sus características, sino también a un poder de concentración e imposición poco frecuentes. Por ende, no extrañó que lograsen una marcada superioridad en el control y la posesión de la pelota; como así también una notoria supremacía territorial.



La etapa inicial se cerró solo 16 a 12 a su favor, solamente porque los All Blacks lograron un par de conquistas a partir de pelotas recuperadas, disimulando las adversas circunstancias que debieron afrontar en los cuarenta minutos iniciales. Para colmo de males, sobre el final, sufrieron la expulsión de Scott Barrett, lo que obviamente condicionaría sus chances en el resto del encuentro.

El complemento



El segundo tiempo comenzó como una proyección de lo que había sido el precedente, con una marcada predisposición aussie para intentar plasmar en el resultado la real superioridad alcanzada, ante un adversario disminuido en casi todas las facetas del juego. El objetivo de los anfitriones fue alcanzado en el tramo final de la etapa, lo que pareció direccionar definitivamente el partido hacia un final lógico.



Sin embargo, hubo una ráfaga en la que los All Blacks parecieron reencontrarse consigo mismo (aunque más no sea, con un porcentaje de su potencial...), construyeron un ensayo magnífico, a partir de la que quizás fue su mejor acción de todo el cotejo y abrieron un interrogante en cuanto a si tendrían o no chances de revertir lo que hasta allí, había sido absolutamente adverso.



Los Wallabies parecieron entender el mensaje y no tardaron demasiado en volver a encausar el contenido a su favor, a partir de los mismos argumentos que hasta allí le habían permitido prevalecer de manera nítida. De allí en más, solo hubo margen para más satisfacciones australianas, generadas por una producción colectiva de excepción, acompañada por algunas actuaciones individuales de notable jerarquía.



Como las de White, Kerevi, Koroibete y Beale, por el lado de los backs; junto a Hooper y los cinco de adelante, de parte del pack de forwards.En definitiva, se trató de una inolvidable actuación australiana, que es dable permita reafirmar que es factible que el plantel conducido por el hasta cuestionado Michael Cheika, pueda llegar de buena manera al objetivo capital que todos poseen en la temporada: la Rugby World Cup Japón 2019.



Por su parte, los All Blacks cerraron de este modo una modestísima performance en el certamen que esta tarde concluía en Salta, con el partido que disputaban Argentina con Sudáfrica, en medio de un proceso de prueba implementado por el head coach Steve Hansen, quien obviamente posee un caudal de jugadores como para revertir rápidamente esta imagen.



Como datos finales, vale recordar que tras la culminación del presente torneo, el próximo sábado volverán a medirse en el Eden Park de Auckland, para definir la presente edición de la Bledisloe Cup 2019. Por otra parte, si este domingo Gales le gana a Inglaterra, el lunes pasará a ser el nuevo número 1 del Ranking World Rugby, honor que desde hace una década ostenta Nueva Zelanda.

>>> Síntesis

Australia 47 - Nueva Zelanda 26

Escenario: Optus Stadium de Perth.

Referee: Jérome Garces (FFR).

Asistentes: Jaco Peyper (SA) y Shuhei Kubo (JPN).

TMO: Marius Jonker (SA).

AUSTRALIA: Scott Sio (James Slipper), Tolu Latu (Folau Fainga’a) y Allan Alaalatoa (Taniela Tupou); Izack Rodda (Luke Jones)y Rory Arnold (Adam Coleman); Lukhan Salakai-Loto, Michael Hooper (capitán) e Isi Naisarani; Nic White (Will Genia) y Christian Lealiifano (Matthew Toomua); Marika Koroibete, Samu Kerevi (Thomas Bank), James O’Coonor, Reece Hodge y Kurtley Beale. Head Coach: Michael Cheika.

NUEVA ZELANDA: Joe Moody (Atunaisa Moli), Dane Coles (Codie Taylor) y Owen Franks (Patrick Tuipulotu); Scott Barrett y Samuel Whitelock (Matthew Todd); Ardie Savea, Sam Cane (Angus Taavao) y Kieran Read (capitán); Aaron Smith (TJ Perenara) y Richie Mo’unga; Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue (Ngani Laumape), Ben Smith (George Bridge) y Beauden Barrett. Head Coach: Steve Hansen.

Primer tiempo: 3 y 28, penales de Lealiifano; 10, try de Hodge y goal de Lealiifano; 13, try de Lienert-Brown y goal de Mo’unga; 17, try de Ioane.

Segundo tiempo: 6, try de Salakaia-Loto; 9, try de White; 15, try de B. Barrett y goal de Mo’unga; 22, try de Koroibete y goal de Lealiifano; 29, try de Hodge y goal de Toomua; 31, try de Laumape y goal de Mo’unga; 39, try de Beale y goal de Toomua.

Expulsado: Scott Barrett (NZ).