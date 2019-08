Sudáfrica reina en el Hemisferio Sur

Más allá que era previsible una definición de este tipo, quedó absolutamente claro que Sudáfrica fue mucho más que Argentina, por lo que el triunfo por 46 a 13 resultó tan inobjetable como merecido. Y lo propio podría decirse de la conquista del Rugby Championship 2019, que como en todo año de Mundial, tuvo un formato reducido a una ronda única.



Es que los Springboks, se lucieron en las tres jornadas que contuvo la competición organizada por Sanzaar: primero, batiendo a los Wallabies, luego empatando un partido ante los All Blacks sobre el mismísimo epílogo; para rubricar la serie ante los 23.000 espectadores presentes en el estadio salteño.



En cuanto al contenido del encuentro, tuvo un inicio ilusorio para Los Pumas, ya que antes de los tres minutos, una repentización ideal de Nico Sánchez, vía kick le abrió la senda del try al oportunismo de a Santiago Cordero.



No tardó en responder Sudáfrica, a partir de su emblemática imposición física, generando infracciones o situaciones para vulnerar el ingoal anfitrión: así llegaron el primer penal del apertura Pollard (de notable actuación) y luego, el ensayo apoyado por el hooker Mbonambi, por la vía del mauling.

Los Boks comenzaron a prevalecer en cuestiones puntuales, fundamentalmente en el juego agrupado; lo que propendió a vulnerar de manera reiterada la defensa argentina: el 24 a 13 del parcial, fue un parámetro bastante exacto de ello.



El complemento



El segundo tiempo no tardó en direccionarse a lo que terminó siendo una marcada superioridad Bokke, pese a la entereza de Los Pumas, que se aferraron a cada mínima ocasión posible, pero chocaron una y otra vez contra la solidez adversaria.



Poco a poco, el juego se transformó en una monótona supremacía visitante, generando aquellos espacios que suelen surgir en circunstancias como estas. Por ende, el marcador no solo se espació de manera nítida, sino que hasta que pudo ser aún más expresivo.

Los Boks cerraron de manera inmejorable el torneo, alcanzando por primera vez el título en el actual formato del certamen, ya que únicamente lo habían conquistado en 1998, 2004 y 2009, cuando todavía era Tri Nations.

