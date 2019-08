Universitario prevaleció ante La Salle

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

También festejaron por primera vez Estudiantes y Paraná Rowing Club. Universitario de Rosario le ganó a Provincial y es único puntero e invicto.

También festejaron por primera vez Estudiantes y Paraná Rowing Club. Universitario de Rosario le ganó a Provincial y es único puntero e invicto.

En la soleada tarde de este sábado, se cumplieron los encuentros correspondientes a la segunda fecha de la Reclasificación A del Regional del Litoral 2019, los que en general no proyectaron resultados inesperados.



En el barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe derrotó a La Salle, por 17 a 13, tras un trámite que en general fue equilibrado y tuvo dos etapas con características un tanto diferentes.



En el primer tiempo, los anfitriones prevalecieron territorialmente y dispusieron de varias situaciones propicias para que el marcador hubiese sido más expresivo que el 5 a 0 del parcial. En el complemento, los lasallanos fueron quienes tuvieron mayor posesión territorial, lo que solamente les alcanzó para acotar la diferencia final.



Por último, valdría puntualizar que las defensas rindieron de buena manera en ambos equipos; que en el scrum estuvo un poco mejor el ganador; mientras que en el line-out se repartieron imperfecciones casi por igual.



>>> Síntesis

Universitario (SF) 17 - La Salle 13

Cancha: principal de Las Delicias.

Referee: Mauro Rivera (URR).

Universitario Santa Fe: Nicolás Mattei, Juan Manuel Espinoza (capitán, luego Gonzalo Meza) y Juliàn Boggero (Jonathan Benítez); Gabriel Flores (Luciano Franco) y Emilio Villalba; Giuliano Buccini, Nicolàs Salteño (Marcos Benítez) y Matías Fernández (Aaron Pasquet); Federico Bruzzone (Juan Martín) y Maximiliano Jabaz; Sebastiàn Rivadeneira, Lautaro Recaman (Tomás Widmer), Agustín Dusso (Juan Nepote), Diego Durán y Gerónimo Fernández. Head Coach: Diego Fernádez.

La Salle: Juan Zanotti (Juan Pablo Iglesias), Angel Díaz e Ignacio Casettai (Valentín Zabczak); Francisco Alvarez (Lautaro Salcedo) y Gonzalo Alvarez; Tomás Cosentino (Emilio Venanzi), Emilio Tacca y Javier Segado; Ignacio Mascherpa y Bruno Micocci; José Lorefice, Matías Moreno, Guido Micocci (Federico Venanzi), Martín Visuara y Alejandro Benitez. Head Coach: Diego Coronel.

Primer tiempo: 39, try de Durán.

Segundo tiempo: 6 y 36, penales de Visuara; 17, try de Bruzzone; 21, try de M. Benítez y goal de Jabaz; 25, try de Mascherpa y goal de Visuara.



El resto



En lo que respecta al encuentro disputado en el parque General Urquiza de Paraná, con el arbitraje de Fabián Prats (USR), culminó con la expresiva victoria del Club Atlético Estudiantes ante CRAR, por 50 a 17.



En La Tortuguita, Paraná Rowing Club logró un buen triunfo ante Los Caranchos, por 26 a 5, con el control de Ulises Ruiz.



Finalmente, en el barrio Las Delicias del sur provincial, Universitario de Rosario ratificó sus pretensiones, ganándole a Provincial de Rosario, por 41 a 7, con el referato de Juan Pablo Spirandelli (URR). De este modo, es el único puntero e invicto.



>>> Reclasificación A TRL 2019: Universitario (R) 10 puntos, Provincial (R), CAE, Rowing, La Salle, y Los Caranchos 5, Universitario (SF) 2 y CRAR 0.



* En la tercera jornada, prevista para el sábado 24 de agosto, se medirán: Universitario de Rosario con Universitario de Santa Fe, Los Caranchos con La Salle, CRAR con Rowing y Provincial con CAE.



El segundo nivel



Hoy también se desarrolló la segunda fecha de la Reclasificación B del TRL 2019, cuyos encuentros culminaron del modo que se detalla a continuación.



En Esperanza, Alma Juniors de Esperanza derrotó a Cha Roga Club, por 26 a 14, con el arbitraje de Esteban Gutiérrez (USR).



En Concepción del Uruguay, CUCU superó a Regatas & Belgrano San Nicolás, por 32 a 21 (Rubén Zabala); mientras que en Sauce Montrull, Tilcara hizo lo propio con Jockey Club de Venado Tuerto, por 32 a 22 (Gustavo Rostagno).



Finalmente, en Ibarlucea, Logaritmo le ganó a Los Pampas de Rufino, por 26 a 14; con el referato de Germán Rabbia (URR).



* De este modo, las posiciones son encabezadas por Tilcara, con 10 puntos; Alma Juniors de Esperanza suma 10; Logaritmo 6; Jockey Club (VT), Los Pampas (R), CUCU y Cha Roga Club, 5; mientras que Regatas & Belgrano (SN) cierra sin unidades.



En la tercera fecha, prevista para el sábado 24 de agosto, se medirán: Logaritmo con Alma Juniors; Jockey Club (VT) con Cha Roga Club; Tilcara con CUCU y Los Pampas (R) con Regatas & Belgrano (SN).