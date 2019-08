https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 11.08.2019

Como mínimo, Lavallén haría tres modificaciones y cambiará el esquema. El socio puede invitar a un no socio a pagar el mismo valor para entrar el jueves a la cancha.

Se estima un Brigadier López colmado de público... Colón y la apuesta a que la gente ayude a ganar Como mínimo, Lavallén haría tres modificaciones y cambiará el esquema. El socio puede invitar a un no socio a pagar el mismo valor para entrar el jueves a la cancha.

Se hizo largo el viaje a Venezuela para la disputa del partido de ida. Entre la salida (lunes a la tarde), hasta el arribo del plantel (madrugada de este domingo), se consumieron prácticamente seis días en los cuáles, al margen del partido, hubo poco tiempo para desarrollar entrenamientos intensos.

La delegación sabalera tuvo que hacer una escala prolongada en Panamá, pernoctar en esa ciudad y luego regresar a nuestra ciudad vía Rosario. Ya desde la tarde de este domingo, todos los esfuerzos apuntan al partido del próximo jueves en el Brigadier López.

A propósito y pensando en el equipo, hay tres aspectos que resultan insoslayables aún en el terreno de lo extraoficial y de los rumores:

* 1) La vuelta de Leonardo Burián al arco.

* 2) El retorno de Escobar a la posición de lateral por izquierda y Vigo a jugar en su lugar por derecha.

* 3) La segura decisión de Lavallén de arriesgar colocando un punta más (Morelo o Leguizamón).

A partir de allí, habrá que ver si el técnico juega con uno de los dos “5” o con los dos (Lértora y Fritzler), sumándose a Bernardi y a los que el técnico entienda que deben continuar en el equipo para darle la cuota de fútbol y claridad que se necesitará para ganar el partido del jueves: Zuqui, Estigarribia, Aliendro o quizás el mismo Chancalay.

Pero al margen de ello, la gran apuesta que se hace es que la gente ayude a ganarle al Zulia con su presencia y con su aliento, que puede ser fundamental para hacer sentir la localía.

Las entradas para el partido del jueves se podrán adquirir de forma virtual en la web oficial de clubcolon.com.ar y en la plataforma boleteriavip.com.ar. O bien, en la sede social del club presentando el carné de socio, exclusivamente.

Mientras tanto, los no socios deberán concurrir con DNI, de acuerdo con los requisitos vigentes exigidos por los organismos de seguridad.

Ante Zulia, cada asociado podrá invitar a un no socios a concurrir al estadio. Cumpliendo con el requisito anterior, el no socio invitado abonará el mismo valor de ingreso que el socio.

Los valores de las localidades y promociones vigentes para dicho encuentro se detallan a continuación:

Generales socios, $ 300; no socios $ 600 (incluye tarjeta magnética reutilizable). promoción socio ($ 300) más no socio ($ 300): $ 600.

Las plateas del sector este tendrán un valor de $ 400 para socios mayores y menores. Los no socios pagarán $ 800 y estará vigente también la promoción: socio ($ 400) más no socio ($ 400): $ 800.

Los socios que quieran concurrir a la platea oeste pagarán $ 600. Los palcos para socios costarán $ 800. En estos dos casos no estará vigente ninguna promoción.

Se busca así el doble propósito de evitar el impacto de los precios en los críticos bolsillos de los hinchas y motivar a que la gente llene el Brigadier López impidiendo que la parte económica sea la que aleje al hincha.

El choque del jueves es muy importante. Primero, porque significará quedar a dos partidos de una finalísima en Paraguay, clasificando para históricas semifinales donde aguardará a La Equidad de Colombia o Atlético Mineiro. Y segundo, porque una victoria con la consecuente clasificación, le daría aire al entrenador para tratar de revertir la situación que es muy preocupante con el fallido arranque en la Superliga.

El partido siguiente de Colón será el lunes de la semana que viene ante Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo amenazado por el descenso y que viene de perder como local ante San Lorenzo. Un triunfo con clasificación ante Zulia liberará de presiones al equipo, pero una eliminación sería muy difícil de sobrellevar no sólo para el técnico (apuntando a su continuidad, más allá de que él considera que el partido del jueves no es determinante) sino también para este plantel que viene dando señales muy débiles desde hace bastante tiempo: más de seis meses que no gana por la Superliga y más de un año que no gana como visitante en el torneo local.



Entre martes y miércoles

El plantel de Zulia ha tenido que organizar el viaje en tandas. La primera partirá este lunes desde Maracaibo, también vía Panamá y haciendo una escala previa en Caracas, para llegar a Santa Fe, vía Rosario, el martes a la madrugada. La otra tanda será 24 horas más tarde, es decir que arribará en los primeros minutos del miércoles a Santa Fe.

La mayoría de los jugadores que serán titulares, volarán en la primera tanda. En esta llegará el preparador físico y se estaba tratando de que también lo haga el entrenador, Stifano. Los entrenamientos del Zulia (pocos y livianos) se realizarán en la cancha de Unión, a pesar de que se había recorrido el magnífico predio del Sindicato Argentino de Televisión, pero pretenden que sea en un lugar más cercano.

Zulia le había ganado en octavos de final a Sporting Cristal por 1 a 0 en Maracaibo y luego perdió 3 a 2 en Lima, clasificando por los goles de visitante.