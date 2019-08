El argentino Zeballos se consagró campeón en dobles de Montreal junto al español Granollers

El argentino Horacio Zeballos obtuvo este domingo por la tarde, en compañía del español Marcel Granollers, el título del dobles masculino del Masters 1000 de tenis de Montreal, Canadá, certamen que se disputó sobre superficie de cemento.

El jugador marplatense, de 34 años y ubicado en el sitio 19 en el ranking de dobles de la ATP, se impuso en la final, junto a Granollers, a la dupla holandesa que conformaron Wesley Koolhof y Robin Haase, por 7-5 y 7-5, tras una hora y 20 minutos de encuentro.

Dream Team! 🙌



The first-time team of @M_Granollers and @HoracioZeballos win the #CoupeRogers doubles final! 👏



The Argentine-Spanish tandem d. Haase/Koolhof 7-5 7-5. pic.twitter.com/Rsm6ZNXeeV