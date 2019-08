https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones 2019 Mirtha Legrand: "Las PASO son inútiles"

Luego de realizar su programa en Palermo, como cada domingo, Mirtha Legrand (92) esta vez no fue directamente hasta su hogar sino que partió rumbo al colegio número 2.

Allí emitió su voto y sorprendió a todos al contar qué opina de las PASO 2019.

Fue cuando la periodista Cecilia Martí, de TN, le preguntó qué era lo que pensaba de estas elecciones. Entonces, la diva fue contundente: "Pienso que las PASO son inútiles".

"¿Por qué?", repreguntaron de inmediato los cronistas. Y la conductora arremetió: "Porque la verdadera elección es en octubre. Esto es una cosa que instaló el doctor (Néstor) Kirchner que no me parece adecuada, me parece que se gasta muchísimo dinero en nada".

"No sirve, pero bueno es obligatorio y hay que venir a votar, y hemos venido.¡Siempre motivada!", cerró Legrand.