En el barrio Guadalupe Oeste

Sobre Necochea al 7500, hace dos meses que los vecinos no tienen luz

Se han realizado los reclamos correspondientes pero hasta el momento no hay respuesta, un vecino comenta que en la última semana se destacan dos hechos de delincuencia: un robo y un auto que fue prendido fuego. Además, el reclamo se extiende hacia un baldío donde se acumular basura.

“La policía hace su trabajo, pero la oscuridad que hay es terrible”, comentó un vecino. La cuadra, una boca de lobo. Foto: Pablo Aguirre



