https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 12.08.2019 - Última actualización - 7:07

6:57

SOS Caballos exige que se dé marcha atrás con una resolución de la Fiscalía Regional que limita el accionar de los proteccionistas. Acusan al Municipio de haber abandonado el compromiso para erradicar la tracción a sangre de todo el ejido urbano.

“Falta decisión política”, dicen sus referentes Una ONG solicita que los caballos no vuelvan con sus dueños maltratadores SOS Caballos exige que se dé marcha atrás con una resolución de la Fiscalía Regional que limita el accionar de los proteccionistas. Acusan al Municipio de haber abandonado el compromiso para erradicar la tracción a sangre de todo el ejido urbano. SOS Caballos exige que se dé marcha atrás con una resolución de la Fiscalía Regional que limita el accionar de los proteccionistas. Acusan al Municipio de haber abandonado el compromiso para erradicar la tracción a sangre de todo el ejido urbano.

En la ciudad los carros traccionados por caballos casi no se ven en el macrocentro santafesino, tras una restricción que prohíbe la circulación entre los bulevares y el centro. Pero desde aquella decisión del municipio local, en 2016, no hubo más avances en esta problemática y la medida no alcanzó a abarcar todo el ejido urbano, como se anunció tres años atrás.

Sobre esta situación, la presidenta de SOS Caballos, Cristina Pagani, criticó la falta de compromiso político. “Él prometió (por el intendente José Corral) que cada tantos períodos de meses iba a ampliar la zona de exclusión a toda la ciudad. Por eso de la cancha de Unión hacia el norte y todo el cordón oeste está minado de caballos, lo que se ve es terrible”, sostuvo Pagani, en una entrevista con El Litoral.

Además de este pedido al municipio local, una situación que limitó el accionar de la ONG proteccionista fue una resolución del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia. En el documento, el artículo n° 1 ordena “la entrega del animal al dueño o legítimo tenedor o poseedor en carácter de depositario judicial; siempre y cuando asuman el deber de someterlo a los estudios y/o controles sanitarios que determinen las autoridades municipales y/o provinciales competentes en la materia y de exhibirlos cuando fueren requeridos”. En este sentido, el siguiente artículo agrega que “deberá analizarse en forma restrictiva la posibilidad de realizar la entrega y designación en carácter de depositario judicial a otras personas o instituciones”, al mismo tiempo expresa que sólo la entrega y designación se dará de constatarse la existencia de “grave riesgo para la salud del animal”.

En comisarías

La instrucción general, que data del 12 de octubre del 2018, según la ONG ha complicado su accionar: “Esta resolución perjudicó muchísimo nuestra tarea de rescate en Santa Fe, ya que entre otras cosas Carlos Arietti (fiscal Regional) pide que los caballos en mal estado no sean entregados a ninguna asociación civil, sino que sean siempre devueltos a sus dueños, salvo casos extremos”, criticó Valentina Druetto, voluntaria de SOS Caballos.

“Nadie se atrevió a tanto como el fiscal Regional”, aseveró Alejandra Belda, veterinaria del predio de la ONG, y agregó que “esta resolución restringe nuestro accionar y no nos permiten llevar los animales a nuestro predio. Los llevan a un campo donde no hay ningún tipo de atención ni de alimentación”, denunció Belda. En otros casos, los caballos quedan en comisarías esperando a mejorar su salud, en ambientes sin acondicionamiento. “Son lugares sin equipamiento para tratar a los equinos. Tuvimos el caso de un caballo que estuvo cuatro días en una comisaría rodeado de chatarras y sin comida”, denunció la voluntaria y agregó que ahora están por lanzar un change.org para juntar firmas digitales, “para que el fiscal Arietti dé marcha atrás”, resaltó Druetto.

Rescates y situación actual



En sus 12 años de vida, la ONG proteccionista lleva recuperados 562 equinos (ver mapa). Los años más intensos en esta lucha fueron el 2016 y 2017, en los que rescataron a 81 y 84, respectivamente. Mientras que durante el 2018, 73 caballos fueron puestos a salvo del maltrato. En la actualidad en el predio, ubicado en Colastiné, tienen 18 caballos rescatados que están en rehabilitación.

Sin embargo, este trabajo proteccionista hace mermar la problemática, pero no logra, hasta el momento, erradicar la tracción a sangre. “Han aumentado y posiblemente, el censo no se hizo nunca, o al menos desde la Municipalidad no nos informaron nada. Tampoco nos recibió Corral. Seguimos esperando que los carreros sean reconvertidos y se los anotara en cooperativas o talleres de oficio, pero que dejaran el trabajo”, señaló Pagani y aseguró que falta la voluntad política. Al mismo tiempo, y de cara a la próxima gestión municipal, la presidenta destacó: “Emilio Jatón (intendente electo) ha tomado un compromiso formal de erradicar la tracción a sangre, esperemos que cumpla”.

La ONG para llevar adelante su labor se financia mediante una cuota societaria y hay personas que deciden apadrinar a algún caballo en especial y así aportan mensualmente para comprar comida y cubrir los gastos de mantenimiento del lugar. Además, organizan visitas guiadas al lugar donde están alojados y aprovechan estos eventos para vender diferentes comidas para reunir fondos.



“Tuvimos el caso de un caballo que estuvo cuatro días en una comisaría rodeado de chatarras y sin comida”

Para ser voluntario

Las personas interesadas en ser parte de la recuperación pueden ser voluntarios activos de la ONG. Los requisitos a tener en cuenta que informaron desde SOS Caballos son: —Ser mayor de edad.

—No estar relacionado con ningún tipo de actividad o trabajo que implique la explotación/maltrato de equinos, o cualquier otro tipo de animales.

—Disponer de algunas horas durante la semana o bien, los fines de semana, para poder colaborar en las distintas tareas.

—Amar a los animales sobre todo. Recordá que esta actividad es totalmente ad honorem.

Contacto

Para mayor información, los canales de comunicación son vía Facebook a “S.O.S Caballos Santa Fe”; ó por teléfono a los números: 342- 4098427 y 342-4092651.