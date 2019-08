Arranca el Festival Danzar Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Del 16 al 25 de agosto habrá clases, procesos de creación colectiva, charlas y espectáculos. La novedad de este año es que a los espacios formativos y presentaciones artísticas se suma el Campamento Constante, una experiencia inmersiva de entrenamiento y experimentación en danza, a cargo de la compañía que dirige Jesús Giraldi. La programación se desarrollará en el Liceo Municipal, en el Teatro Municipal y en el Club de Campo de UPCN.

La tercera edición del Festival Danzar Santa Fe redobla la apuesta de 2017 y 2018, con 10 días intensos de propuestas formativas, procesos de creación colectiva, charlas y espectáculos, que buscan fortalecer la escena local a partir del intercambio con compañías, maestros y maestras de la danza, para los que el fin de semana largo de agosto comienza a tener un solo destino posible: la ciudad de Santa Fe.

La programación se iniciará el viernes 16 de agosto y continuará hasta el domingo 25, con la participación de numerosas compañías santafesinas, junto a invitadas de Buenos Aires, CABA, La Rioja, Chaco y Misiones. Los espectáculos comenzarán cada noche a las 20.30, en las distintas salas del Teatro Municipal 1° de Mayo (San Martín 2020).

La novedad de esta edición es la realización del Campamento Constante, a cargo de la compañía que dirige el bailarín Jesús Giraldi, una propuesta inmersiva de entrenamiento en un entorno natural, que tendrá lugar del 21 al 26 de agosto, en el Club de Campo de UPCN. Así lo remarca el director de Danzar Santa Fe, Daniel Payero Zaragoza: “Por primera vez en la historia del Festival y de la ciudad se realizará un campamento de investigación, clases, formación y entrenamiento. Estamos muy contentos porque esta propuesta le da una dinámica distinta a nuestro encuentro. El primer fin de semana habrá más de 20 clases en el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco y en el Teatro Municipal, y en la segunda semana del Festival vamos a poder compartir el campamento de Movimiento Constante”.

Entre las presencias destacadas del Festival, su director resaltó el regreso de Margarita Fernández, directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea; y de Diego Franco, integrante de ese elenco oficial. Además, Gabily Anadón y Paula Dreyer, que presentarán su obra “Sobrevivencia”, en la función de apertura; y traen además desde Misiones su experiencia en lo que fue la construcción de la Ley Provincial de Danza, que pronto permitirá crear el Instituto Provincial de la Danza”. Yamila Cruz Valla también llega a la ciudad desde La Plata, donde dirige el Festival por la Identidad, para brindar clases y una clínica abierta a todo público el sábado 17 de agosto, de 15.15 a 17.15, en la Sala Marechal sobre “Gestión integral de la producción escénica”.

Un festival para encontrarnos

Unos cinco años atrás, en las giras de las que participaba como integrante de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, Payero Zaragoza comenzó a pergeñar la idea de un encuentro dedicado exclusivamente a la danza, que consideraba necesario para dar un nuevo impulso a la escena local: “Lo que yo soñaba para mi ciudad era un encuentro, no solo desde lo profesional o la formación sino para pensar la danza, desde todos los puntos de vista. Estamos en ese camino ahora, acompañado en la gestión y en la producción por Julieta Taborda y Lucía García Puente, que creó la Gala Santafesina de Ballet. Ellas son dos grandes impulsoras con las que estamos trabajando para seguir aportando a este gran movimiento”.

La clave para que Danzar Santa Fe se sostenga y crezca en estos tres años, agrega Taborda, “son todas las personas que se comprometieron, preparando obras para presentar en el Festival, organizando sus agendas para poder participar de las clases. Se sostiene por las decisiones políticas de las instituciones que nos apoyan y de las empresas que nos acompañan. Y también porque en estos años logramos a través de los Ciclos La Marta y del Encuentro en Danzas, construir una plataforma, que colabora para que los artistas de la danza se mantengan activos generando, creando, recreando y lleguen al Festival con mucho material, para encontrarse con un público que va creciendo con cada edición. El público es otro factor clave en esta construcción. Creemos que nutrirlo es importante, ofrecerles producciones cada vez más elaboradas, que se arriesguen y desarrollen cada vez más desde lo dramático, la dramaturgia, la técnica y la estética”.

Viernes y sábado

La programación de espectáculos comienza el viernes 16, en la Sala Mayor, con la presentación de la Compañía Ouvert, dirigida por Dolis Méjico; seguida por otro elenco local, DPZ Danza, que interpretará “Infinitamente”, con dirección de Daniel Payero Zaragoza. La noche continuará con “Dulce”, interpretada por Yamila Cruz Valla y Feram Godio, también a cargo de la coreografía y la dirección; RS Company, de Romina Simone, presentará “Momentos”; seguida por “El eterno retorno” de la Compañía Danza Escénica Riojana, dirigida por Marcos Ormeño; y “Sobrevivencia”, de Gabily Anadón y Paula Dreyer, un proceso creativo con Movimiento en Foco, Danza en Cine.

El sábado 17, la Compañía Ciam, coordinada por Miguel Patiño y Ana Caterina Cora, presentará “DiáfanE”, de Federico Moreno, en el Museo del Teatro; mientras que en el hall se realizará la instalación performática “Lance patético”, con idea y dirección de Luciana Demichelis, Antonio Elmar y Victoria Keriluk, y asistencia de Julián Aguirre. En la Sala Mayor, se verá a Mondo CEM con “El umbral de la belleza insalubre”, de Diego Franco, con dirección de Natalia Zárate y Anabella Ibáñez. Las últimas funciones de la jornada serán Ballet Ballerina, con dirección de Sonia Beneyto; “Barroca”, de DPZ Danza; y “Lobby”, una creación colectiva de Lucía García Puente, Carlos Folmann, Natalia López y Nicolás Iturbide.

Domingo y lunes

La programación del domingo 18, se inicia nuevamente con “DiafanE”, en el Museo del Teatro. En la Sala Mayor se presentarán luego: “Lepidópteros”, interpretada y dirigida por Antonio Elmar e Ignacio Cerbino Loza, con asistencia general de Julián Aguirre; “Cosmos”, de la Compañía de Danza Contemporánea ISPEA Resistencia Chaco, con coreografía y dirección de Romina Pertile; la obra-tesis “Lo que he sacado con quererte”, dirigida por Armando Ressi; “Suites de pequeñas piezas”, de Ispea, Sáenz Peña (Chaco), con dirección de Ireneo Luis Rebolero y Cintia Shmoker; “Somos”, de We Love Dancing, con coreografías de Margarita Marticorena, Nicolas Bordón y Cintia Banchio, también directora de la puesta; Can Dance, dirigida por Silvina Franca; también coreógrafa y directora de “Resilientes”.

Para el lunes 19 las propuestas son “El Cansancio... (Improvisaciones)”, de la Compañía DPZ Danza; “Rodishera”, de DO2 Artes Escénicas, con dirección de Jerónimo Buffalo y Florencia Olivieri; la obra “Viva”, de Daniel Payero Zaragoza, interpretada por la Compañía Ouvert, a cargo de Dolis Mejico. Para el cierre de esta jornada, se anuncian las presentaciones del Ballet Martín Fierro, dirigido por Ariel Sosa; y la obra “Cantora, un viaje íntimo”, de Milagros Betemps y Juan Pablo Porretti, directores de El Pie Grupo de Danza y del Ballet La Urdimbre, respectivamente.