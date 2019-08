Una mirada de Estambul para una ciudad santafesina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Meltem Sari es oriunda de Turquía pero actualmente vive en la cabecera del departamento San Martín. Allí, esta fotógrafa profesional abrió una muestra de imágenes y videos titulada “Las Sombras y las Caras”, que incluye diversos registros de la ciudad, su zona rural y sus típicos carnavales.

Meltem Sari es fotógrafa profesional y es oriunda de Estambul, Turquía. Desde hace casi un lustro, luego de trabajar junto a un artista rosarino en el marco de una bienal internacional, inició una relación con la Argentina que incluyó diversos viajes. Hasta que, hace un año, decidió radicarse en Sastre y Ortiz, a 140 kilómetros al oeste de la capital provincial. En el Museo Histórico de esa ciudad, cabecera del departamento San Martín, Meltem montó la muestra “Las Sombras y las Caras”, que incluye fotografías y videos de su autoría donde registra sus viajes por Argentina y su período de residencia en Sastre. Con esta excusa, compartió su historia con El Litoral.

“En el año 2015 participé de la 14ta. Bienal Internacional de Estambul en la cual colabore en el proyecto del artista rosarino Adrián Villar Rojas. Mi tarea se desarrolló tomando registros fotográficos, por el período de tres meses. Una vez que el proyecto finalizó, a los pocos meses viajé a Argentina porque tuve una linda relación con el equipo de trabajo. Esos meses no sólo fueron de trabajo de fotografía, sino también para un curso intensivo de la lengua castellana. Eso ayudó a mis inquietudes por conocer más de la Argentina. Viajé cada seis meses en estos cuatro años. Visite Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Patagonia pasé por Mendoza y en cada viaje me daban más ganas de vivir en Argentina o hacer una residencia prolongada en el país. El motivo por el cual estoy ahora viviendo en Sastre es simple: uno de los colaboradores de Adrián ahora es mi pareja. Elegimos vivir en Sastre”, contó Meltem.

—¿En qué consiste la muestra “Las Sombras y Las Caras”?

—Es un trabajo que comenzó con mis visitas a la Argentina, en distintos momentos, en diferentes años. Pero el período de mi residencia en Sastre es el que intento mostrar con las fotos y los videos. En la muestra hay fotografías de toma directa, de situaciones en Sastre y en los videos referencias al campo. Son experimentales. Por ejemplo, hay una imagen de la fiesta que identifica a Sastre, que es el carnaval. Las sombras son una proyección de las caras. Primero nos encontramos con las sombras, que de alguna manera son la proyección de la cara. Como extranjera presiento que me encuentro con una sombra. Una sombra que no tiene una definición clara de quien la proyecta. Es la sombra la que de alguna manera va adelantándose a las caras. Estoy trabajando para pasar de las sombras y encontrarme con las caras.

Dialogar con lo cotidiano

—¿Qué cosas te llaman la atención de Argentina, desde el punto de vista de tu actividad?

—Ahora soy extranjera en este país y de alguna manera todo me llama la atención. La lengua es el castellano, es un país muy lejano, una cultura muy diferente pero no hay algo específico que me genere atención en mí. Si, a la hora de trabajar, la geografía, el clima, la lengua, la distancia y las costumbres que construyen la identidad del pueblo argentino. Es ahí donde quiero que mi actividad, la fotografía, comience a dialogar a intercambiar con lo cotidiano. Quiero decir que sí me llama la atención algo trato de usar la fotografía, con su potencia y sin usar las palabras, para transferir cómo pensamos y cómo nos emocionamos.

Obras que son puentes

—¿Cuáles es tu opinión del arte argentino en general?

—Siento que los artistas argentinos se alimentan de su propia historia, de la Historia Argentina. Se nutren de su propio país. Berni, Juan Carlos Castagnino. Conocer con sus obras es un puente para llegar a la Argentina. También es el caso de artistas contemporáneos que yo conocí como Adrián Villar Rojas, Mariana Telleria, Graciela Saco. Ellos tienen una proyección internacional.

Vínculo

—¿Tenés algún nuevo proyecto en este país?

—Tengo muchas ganas para seguir conociendo la Argentina y si eso deviene en muestras, bienvenido. Claro que quiero seguir mostrando en Argentina, en Santa Fe, en Rosario, Buenos Aires. “Las Sombras y las Caras” presenta mi conocimiento de la Argentina y en un próximo proyecto quiero hacer un puente entre Argentina y Turquía con mi obra.