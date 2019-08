https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Esperemos que el equipo arranque en algún momento” Ferraro sobre Lavallén: "Está difícil la situación"

El Director Deportivo de Colón, Francisco Ferraro, dialogó con un medio de Buenos Aires sobre la actualidad del plantel Sabalero.

Primeramente, en dialogo con FM 94.7 Club Octubre, le preguntaron sobre su presente en la ciudad y dijo: “En Colón me quieren mucho y yo a ellos. Me llamó Vignatti y me vine para ser ‘colaborador deportivo’”. Y agregó: “También estamos trabajando con las inferiores y organizando todo”.

Luego, cuando le preguntaron sobre la situación de Pablo Lavallén, expresó: “Está difícil la situación, por la derrota con Patronato, con Huracán y el partido de Venezuela”.

Y agregó: “Ojalá que el próximo jueves sea triunfo y siga Colón en la Sudamericana”.

Tras su respuesta, se le repreguntó sobre el tema del DT y dijo: “No hablé con ningún directivo, el momento es difícil pero se espera una reacción del plantel y del equipo para que se den resultados positivos”.

Cambiando el tema, habló sobre las selecciones juveniles y opinó: “Más allá de los resultados, hace dos años y medio se está trabajando bien. Se busca tener una identidad en el juego y hay disciplina”.

Y finalizó el tema: “Estoy muy contento, es muy lindo ver una selección Sub-17 que juegue lindo”.