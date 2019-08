El municipio implementa medidas para paliar la coyuntura económica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La intendenta Daniela Qüesta expuso su preocupación por el contexto que se vive a nivel nacional y el impacto que esto genera en las finanzas municipales. Revisión de contrataciones, programaciones a corto plazo, reorganización de horas extras e incorporación de maquinaria propia para evitar alquileres son algunas de las decisiones que buscan mermar el impacto producido por los ingresos condicionados por la recesión. El cumplimiento de los compromisos salariales a causa de la cláusula gatillo, también dificulta el panorama.

La situación económica que se atraviesa desde hace tiempo en el país, puso a varios municipios de la provincia de Santa Fe entre la espada y la pared. Administraciones como Coronda, Funes y Chabás son algunos de los claros ejemplos, sobre todo el primero, con conflictos que involucran directamente a sus trabajadores y proveedores por deudas millonarias. Mientras que en otros casos el contexto si bien no es caótico, de sostenerse en el tiempo podría afectar seriamente la estructura de funcionamiento y poner en jaque las finanzas. Así lo dejó en claro la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, quien le aseguró a El Litoral que aunque no están pasando lo mismo que otras municipalidades, el incremento de los costos por inflación, la recaudación condicionada por la recesión y los cumplimientos salariales acordados compromete la economía interna y lleva a ajustarse cada vez más.



“No estamos igual que otros municipios porque a lo largo de los años tuvimos una administración responsable, muy cuidada, gestionando obras en distintas jurisdicciones (provincial y nacional), de manera tal de no complicar el patrimonio municipal; pero este difícil proceso que viene de 18 meses, hace que cada vez quede menos de lo que entra”, graficó con preocupación la mandataria local. El costo en personal provocado por la cláusula de actualización salarial automática (gatillo) que acompaña el aumento inflacionario mensual, sumado a la disparada en los costos de los insumos necesarios para prestar de manera adecuada los servicios municipales, llevan a posicionar al municipio local en una delgada linea de estabilidad económica. “Dejamos en claro que el inconveniente no es el personal, ya que para nosotros eso no es un gasto sino una inversión y los valoramos mucho; decimos que aquí el problema es la inflación y la política económica nacional, ya que a nosotros no nos aumentan los recursos a la par de la suba salarial”, aclaró la intendenta.

Punto por punto

Para paliar el momento, desde hace un tiempo la administración dispuso una serie de medidas para racionalizar el gasto y amortizar el golpe financiero. Se pausaron algunas contrataciones y están en proceso de revisión; sólo se efectúan programaciones a corto plazo; no se tomaron nuevos créditos para no generar deudas estructurales (más allá de lo solicitado en el marco del Plan Equipar, que es a 18 meses cada uno y con facilidades de pago); y se reorganizaron las horas extras, por nombrar algunas decisiones coyunturales. “En el último tiempo incorporamos equipamiento que permitió mejorar algunos servicios sin mayores costos; por ejemplo al sumar dos camiones con chasis, evitamos alquilar más vehículos, además de haber comprado una nueva barredora que posibilitó abarcar mayor superficie del distrito sin generar mayor cantidad de horas extras”, indicó Daniela Qüesta.



En otro tramo del diálogo con este medio, la jefa municipal insistió con que no hay deuda estructural y que hasta hoy se pagaron sueldos y aguinaldos en tiempo legal, con cláusula gatillo mes a mes en función de la inflación, pero “cuanto más se alargue este proceso, más chances hay de que comencemos a tener serias dificultades”. “Todas las contrataciones se están reviendo y las obras se ralentizan; en la última licitación de piedras que hicimos la oferta fue el doble de la anterior, por lo que pedimos una nueva propuesta que si no es razonable, vamos a tener que darla de baja porque no podremos afrontar el compromiso”, vaticinó luego, a lo que agregó: “todo lo que podemos concretar con empleados municipales sin hacer contrataciones externas, lo hacemos; no eliminamos las horas extras, sino que las reorganizamos para asegurar servicios esenciales”. La doctora Qüesta también se refirió a la situación con los proveedores, sobre lo que sostuvo que “pueden existir ciertas dificultades en cumplir”. “Tal vez podemos estar en tiempo legal para abonar y no tengamos vencidas las facturas, pero ellos tienen la necesidad de que paguemos sin tanta dilación porque el problema económico es de todos”, acotó.

“Es tiempo de resistir”



La intendenta de Santo Tomé no hizo elucubraciones sobre lo que pueda suceder a futuro con la administración que conduce, puesto que la tranquilidad económica “no depende de nosotros, sino de una macroeconomía nacional que no manejamos”. “Por ahora no se puede hacer futurología, pero sí estamos tomando medidas para pagar sueldos en tiempo y forma y seguir prestando servicios; sin embargo no estamos haciendo obras nuevas, a pesar de tener ordenanzas aprobadas por el Concejo para hacer cloacas y agua corriente, pero no es tiempo de realizar nuevas inversiones sino de resistir”, sentenció Daniela Qüesta.



La titular del palacio municipal santotomesino se mostró entera frente al panorama económico, confiada en que “hay que salir de ésta”, pero sincera sobre lo que podría suceder en lo inmediato. “Si en los próximos meses las variables económicas no tienden a una recuperación de la recaudación en comparación a la política salarial, la afectación en los sueldos nos va a permitir hacer cada vez menos cosas”. Para cerrar, expresó: “el empelado municipal no es el problema, sino que acompañar la suba de los haberes con la inflación resulta dificultoso, sobre todo cuando los recursos ingresan con recesión; no renegamos de la cláusula gatillo, sino de la política económica nacional”.