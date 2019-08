https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 12.08.2019

13:21

Inseguridad en Santa Fe "Vaciaron" un taller de chapa y pintura

“Me cortaron las manos... Voy a intentar reponer algunas de las herramientas que me robaron, pero no voy a poder con todo”, dice Fabrizio Marcato con visible amargura.



Con estas palabras Fabrizio se refiere a lo que pasó en la madrugada de este lunes en el taller de chapa y pintura donde trabaja junto a su padre, desde hace más de 50 años.



Según se supo autores desconocidos violentaron las chapas de un techo e ingresaron al taller ubicado en Fdo. Zuviría y Boneo, desde donde se llevaron gran cantidad de elementos de trabajo.

El martes los delincuentes ya habían robado en este taller. Ahora volvieron “por todo”.Foto: Guillermo Di Salvatore



“Me llevaron casi todas las herramientas. Tres pistolas de pintura; amoladoras; cortadoras; juego de tubos de precisión; llaves especiales; máquinas de calor; etc.”, precisó Fabrizio quien estimó que el perjuicio económico sufrido es superior a los cien mil pesos.



“El martes de la semana pasada me ‘entraron’. Y ahora volvieron por todo, para llevarse lo que habían dejado. Ahora voy a tratar de comprar lo que puedo para reponerme y así poder seguir trabajando. Pero sé que no puedo adquirir todo lo que me robaron. En cierta medida me cortaron las manos”, señaló consternado. Por último Fabrizio narró que a raíz de lo sucedido “mi padre sufrió una descompensación. El hace 50 años que trabaja y no está acostumbrado a estas cosas. Acá la situación de inseguridad es insoportable. Han robado en casi todos los comercios”, sentenció.