Una historia que se repite

Con el ladrón a los pies de la cama

“El barrio está cansado de esta situación, no hay una noche que alguien no entre a una casa para robar”, aseguró una vecina de Barranquitas, golpeada por un asaltante. El delincuente fue retenido por los dueños de casa y la Justicia le dictó la prisión preventiva.

Silvia lleva en la cara las marcas de un feroz ataque sufrido la semana pasada, mientras dormía en su casa del barrio Barranquitas, en la que vive junto a su esposo, su madre de 80 años y su hijo discapacitado. Cuando se despertó, se encontró con un desconocido, parado a los pies de su cama, y sólo recuerda que se abalanzó sobre él, que hubo un forcejeo que duró segundos y que terminó estampada contra una columna. Su marido, que estaba en la planta alta, bajó corriendo las escaleras al escuchar los gritos y logró reducir al malviviente, que media hora después fue puesto en manos de la policía. “¡Me mandaron, me mandaron! Me mandó el otro que se escapó”, repetía el muchacho de 20 años, mientras el dueño de casa lo sujetaba boca abajo con una rodilla en la espalda.

Según se cree, el asaltante saltó un tapial para entrar por el patio trasero, se quitó las zapatillas para no hacer ruido y entró por la cocina, aprovechando que el sistema de alarma no funcionaba; casualmente estaba desconfigurado en ese sector, según le dijeron más tarde desde la empresa que brinda el servicio. En su recorrido, el forajido alcanzó a tomar una computadora, una campera y zapatillas, que había dejado listas para llevarse. También un celular y algo de efectivo.

Nervios y enojo

Hasta ese momento nadie se había dado cuenta de la presencia del intruso, que en su incursión terminó dentro de la habitación donde estaba la mujer con su hijo. “Fue muy desagradable, pudo haber pasado cualquier cosa”, analizó la víctima. “Me despierto y lo veo que ingresa, lo veo al pie de la cama y le digo ¡qué hacés! y el tipo me pega”, recordó Silvia. “Me agarró un ataque nervios, empezamos a forcejear mientras él se iba yendo de la habitación y me termina tirando contra una columna”, producto de lo cual “tengo el ojo y la cara lastimada”, y dolores en el brazo y las rodillas. “A los gritos llamo a mi marido, que llega, lo reduce y llamamos al 911”.

El hecho ocurrió el lunes 5 de agosto por la madrugada, en una casa que está a una cuadra y media de la seccional 6ta., lo cual también generó cierta indignación en los vecinos, ya que a pesar de la cercanía, la policía demoró media hora en llegar. Además, Silvia, que también es empresaria, aprovechó para denunciar que “hace 15 días me entraron al negocio” que está en el mismo radio, sobre la avenida López y Planes. “El barrio está cansado de esta situación, no hay una noche que alguien no entre a una casa para robar”, aseguró.

En Tribunales

Para tranquilidad de los protagonistas, el acusado, que fue identificado como David Fabián Rolón (20) -se había presentado con el apellido materno Sandoval-, quedó en prisión preventiva el pasado miércoles, en una audiencia celebrada en el subsuelo de tribunales. El juez penal Luis Octavio Silva impuso la medida cautelar contra el asaltante, luego de que el fiscal Carlos Lacuadra y el defensor público, Javier Casco, acordaran no discutirla.

El fiscal Lacuadra le atribuyó tres hechos distintos a Rolón. Si bien el más grave fue el más reciente, se sumaron dos causas anteriores. La primera del 3 de julio de 2017, cuando en horas del mediodía agredió a su ex pareja en las inmediaciones de las calles José Pedroni y Fourlong, reiterando los ataques al día siguiente. Y el 18 de mayo de 2019 a las 5.30 de la madrugada junto a otro delincuente ingresó a una obra en construcción en Lisandro de la Torre al 2900 de donde intentó sustraer un inodoro, un balde, un nivel, herramientas varias y un bolso que eran propiedad del dueño, pero fue sorprendido en la huida.

Las acusaciones de la fiscalía fueron por los delitos de “lesiones agravadas por violencia de género en carácter de autor”; “robo simple en grado de tentativa en carácter de coautor”; y “autor de robo calificado por escalamiento y lesiones”.

Tal como lo expresaran las partes, el joven quedará detenido en prisión preventiva a la espera de la firma de un juicio abreviado. En el caso de la Defensa Pública se justificó diciendo que “aparte de estos tres hechos el imputado tiene varias causas judiciales abiertas, por lo cual vamos a acordar un juicio abreviado”. Por último, el defensor Casco pidió que el joven sea trasladado directamente a la cárcel de Las Flores, según era su deseo.