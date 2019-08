https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 12.08.2019

Este martes Ciclo de Cine Debate: "Un asunto de familia"

Este martes a las 20.15 en Cine Auditorio ATE (San Luis 2854), con entrada libre y gratuita, continúa el ciclo de Cine Debate organizado por la agrupación La Marechal. En la ocasión se proyectará “Un asunto de familia”, (“Manbiki Kazoku” o “Shoplifters” por su nombre internacional), es una película dramática japonesa de 2018, dirigida, escrita y editada por Hirokazu Kore-eda. El filme está protagonizado por Lily Franky, Sakura Ando, Kairi Jo, Mayu Matsuoka, Miyu Sasaki y Kirin Kiki.

La película se centra en la historia de Osamu, quien se encuentra con una niña en mitad de un frío glacial y decide llevarla con él a su hogar. En un principio, la esposa de Osamu se muestra reticente a hacerse cargo de ella, pero queda conmovida al enterarse de las dificultades que atraviesa la niña y acepta acogerla en su casa. Tras la adopción, la familia sigue llevando una existencia aparentemente feliz, a pesar de que sobreviven a duras penas con los escasos ingresos que obtienen de sus hurtos de poca monta.

Se estrenó el 13 de mayo de 2018 en el Festival de Cine de Cannes, en el que ganó la Palma de Oro, el máximo galardón del festival. Recibió una nominación en los Globos de oro a la Mejor Película de Habla no Inglesa y fue la candidata para representar a Japón en la edición de los Premios Oscar de 2019.

Negocio propio

En Tokio, una familia vive en la extrema pobreza: Osamu, un jornalero obligado a dejar su trabajo después de romperse el tobillo; su esposa Nobuyo, que trabaja para un servicio de lavandería industrial; Aki, que trabaja en un club de azafatas; Shota, un muchacho joven; y Hatsue, una anciana que es dueña de la casa y apoya con la pensión de su esposo fallecido.

Osamu y Shota suelen robar productos en tiendas. Osamu le dice a Shota que está bien robar cosas que no han sido vendidas, ya que no le pertenecen a nadie. Una noche especialmente fría, ven a Yuri, una niña de un vecindario que observan regularmente, encerrada en el balcón de un apartamento. La llevan a su casa con la intención de que solo se quede a cenar, pero optan por no devolverla después de encontrar síntomas de abuso. Yuri se une a su nueva familia y Osamu y Shota le enseñan a robar.