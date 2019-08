https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de Brasil tras las PASO de Argentina Bolsonaro: "No queremos hermanos argentinos huyendo hacia acá"

El presidente Jair Bolsonaro advirtió que una eventual victoria del candidato opositor Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de octubre podría provocar una "fuga" de argentinos hacia Brasil y provocar una situación similar con la ocurrida en la frontera norte con Venezuela, en el estado de Roraima.





"Si estos izquierdosos vuelven a la Argentina podremos tener en Río Grande do Sul un nuevo estado de Roraima. No queremos eso, no queremos hermanos argentinos huyendo hacia acá, teniendo en vista que algo malo puede ocurrir si se repite en octubre el resultado de ayer", aseguró Bolsonaro.





En un discurso ofrecido en Pelotas, Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, Bolsonaro reaccionó a la victoria en las PASO de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner luego de haber respaldado públicamente en una decena de actos la reelección del presidente Mauricio Macri.





"No se olviden que un poco más al sur, en Argentina, algo ocurrió en las elecciones de ayer...el grupo de Cristina Kirchner, que es el mismo de Dilma Rousseff, de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez, y Fidel Castro, está dando una señal de vida allá (en Argentina)", afirmó.





Cuando terminó el acto oficial, Bolsonaro habló con periodistas diciendo que Brasil recibe refugiados venezolanos en Roraima y dijo que "el regreso de Cristina Kirchner provocará que Argentina siga el camino de Venezuela".

