Greenpeace denunció que los incendios en Siberia ya quemaron más de 5 millones de hectáreas

Greenpeace Rusia denunció hoy que la superficie de bosques quemados en Siberia ya superan los 5,4 millones de hectáreas y que continúa creciendo.



‘Desde comienzos de año el fuego afectó a 14,9 millones de hectáreas‘, afirmó Konstantín Fomin, uno de los portavoces de la ONG en Rusia, a la agencia EFE



El récord de la superficie quemada fue registrado en 2012, cuando los incendios forestales arrasaron 18,1 millones de hectáreas en este país, cifra que podría ser superada en 2019, según advirtió el portavoz de la organización ecologista.



Greenpeace señaló que en la actualidad se lucha contra el fuego solo en 283.200 hectáreas, ya que la gran parte de los incendios se encuentran en zonas remotas donde las autoridades no están obligadas a combatirlos.

