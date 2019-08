Puntajes bajos para el cuarteto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos parejas se presentaron en la pista del Súper Bailando. Hernán Piquín y Macarena Rinaldi fueron lo más destacado, mientras que Griselda Siciliani sufrió una caída durante su coreografía.

Noche imprecisa



La pareja que abrió la pista en la tercera gala de cuarteto fue Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, quienes realizaron una coreografía del tema “Eclipse total del corazón”, de Jim Steinman, en versión cuartetera. En la previa, el bailarín puso en duda su continuidad en el certamen por otros compromisos laborales. “Me gustó mucho la puesta. Voy a pedir BAR, a pesar de que Fidalgo nos quiere limpiar a todos”, arrancó la ronda de devoluciones Ángel De Brito (6). “Hicieron una coreografía con mucho show y jugaron mucho con la cámara. Salió todo redondito, perfecto”, los felicitó Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto). “Te observé muy incómodo en la previa”, le dijo Nacha (7) a Piquín. “Estuvieron bien porque se esmeraron en hacer una cosa diferente”, valoró luego. “Me faltó un poco de barrio, pero estuvo bueno”, consideró Marcelo Polino (5). A su turno, Flavio Mendoza observó: “Maca estuvo rara en las piruetas. Faltó que pasaran un poco más la coreo para que fluyera. Punto para abajo”. Laura Fidalgo comentó: “El diseño de la coreo me encantó, pero vi la inestabilidad que marcó Flavio. Como son grandes bailarines, no puede haber esa falla. Así que, menos uno”. Y Aníbal Pachano completó: “Coincido en que estuvo rara Macarena. Igualmente es una pareja que tiene mucho y voy a mantener la nota”. Total: 16 puntos.



Pagó cara su caída



La segunda pareja de la noche, Griselda Siciliani y Nicolás Villalba, hizo una performance de “Ahora mírame”, de Ulises Bueno, que finalizó con una caída de la actriz durante un truco. Antes del baile, la coach de la pareja, Vanesa García Millán, no ocultó su deseo de ocupar el puesto de De Brito en el jurado. “Tiene un lugar estratégico”, argumentó. Por su parte, Griselda contó con malestar que fue a votar con su hija, Margarita, pero no la dejaron entrar al cuarto oscuro. A la hora de las devoluciones, De Brito (5) polemizó con la coach: “Como no sabés cómo entrar acá, te metés con los que estamos hace mucho tiempo”. Respecto de la coreo, comentó: “Griselda le está agarrando el feeling a la pista. La coreo estuvo muy bien hecha hasta el final, cuando tuvieron esa falla”. Pampita (voto secreto) remarcó: “Me gusta mucho Griselda porque se mete mucho en el personaje. Fue una pena el golpe, porque venían muy bien. Son cosas que pasan, no se desanimen”. Nacha (6) se dirigió a Griselda: “Lo que hiciste espontáneamente me gustó mucho más que lo fue coreografiado. Esto es para divertirse”. Para Polino (0) no hubo contemplaciones: “Me resultó aburrido y faltó alegría. Si yo pago una entrada y se cae la artista, pido que me devuelvan la entrada. Para mí es un disgusto”. A pedido de Marcelo, el BAR también dio su opinión. “Está bailando mucho Griselda, y eso está bueno. Pero como falló el final, punto para abajo”, afirmó Flavio. “Yo vi una coreo alegre, pero en los enlaces los cuerpos estaban separados. Hubo muchos trucos y se vieron sucios”, analizó Laura, que también descontó una unidad. “El truco final fue un disgusto. Punto para abajo”, sentenció Pachano. Total: 8 puntos.

