Cautela: el común denominador de los comercios de la ciudad por los precios

Martes 13.08.2019

12:49

Los aumentos, en general, ya se aplican entre el 15 y el 20 por ciento, en relación a los precios de los productos antes de las elecciones del domingo. “Los días que vienen serán clave”, coinciden referentes de diversos rubros.

No caben dudas de que no es una semana más en la vida diaria de los argentinos, algo a lo que, lógicamente, los santafesinos no estamos exentos. Y la “disparada” que sufrió el dólar luego del resultado de las elecciones primarias del último domingo, “movieron la estantería” en muchos (o casi todos) los rubros comerciales.



“Estamos muy expectantes por saber qué va a ocurrir. Hay muchos rubros que no tienen precios en sus productos, como es habitual cuando suceden estas corridas cambiarias”, dijo Daniel Bustamante, presidente del Centro Comercial de Santa Fe. “Al estar todos los precios dolarizados, se suspendieron las ventas. Hubo muchos comercios el lunes que no tenían directamente la lista de precios. O sea que si no tenés al menos un precio relativo, no sabes si lo que se vende es lo que vale o no. En el rubro turismo, los viajes al exterior están directamente ligado al precio del dólar, por ende también se van a ir los precios muy altos. Pero por el momento no se puede hacer nada”.



“Si bien venimos de tiempos complicados, la situación del comercio en general, venía levantando un poco el último mes, pero ahora con toda esta devaluación, la incertidumbre es lo que se plantea en todos los rubros. Estamos todos esperando para ver qué actitud toma el gobierno, como así también la oposición”, agregó Bustamante.



Martín es responsable de un par de negocios del rubro textil. Él también dio precisiones respecto a lo que ocurre. “En nuestro caso, como el de la gran mayoría, por el momento estamos todos con una gran incertidumbre. Desde Buenos Aires pararon las ventas, es decir que si hoy quisiera comprar, no me venden nada. Además, te aclaran que ya manejan que habrá un aumento aproximado de entre el 15 y el 20 por ciento. Todo está dolarizado y sería una locura comprar a precio de dólar abierto. Así que no nos queda otra que esperar para ver cómo sigue la situación, si aumenta, se mantiene o baja el dólar”, comentó.



La situación en las casas de electrodomésticos, no difiere del resto de los rubros. En la recorrida que realizó El Litoral, se observó (al menos de mañana), poco movimiento. Algo distinto a lo ocurrido en la tarde del lunes: “En ese momento tuvimos mucha gente que, con unos pesos encima, prefirió aprovechar precios que se mantenían en algunos productos. El que no compraba dólares, se acercaba a nuestro negocio, para hacer un pequeña inversión”, dijo uno de los encargados.



Dentro del rubro electrónica, las notebooks y determinadas marcas de telefonía celular, fueron los productos que más aumentaron, en promedio un 20 %. Traducido a pesos, se registraron subas, en cuestión de horas, de entre 10.000 y 15.000 pesos según el producto y la marca.

Panadería



La preocupación por el aumento en los productos de las panaderías, es otra de las que ocupa un lugar importante en el bolsillo del consumidor. Según Jorge Spasitch, presidente del Centro de Panaderos de Santa Fe: “Se habla y se tiran muchos precios y porcentajes de aumento, pero nada oficial. Es decir que los precios en las panaderías, por ahora, no se tocaron. No obstante, algo va a aumentar”, anticipó.



En la actualidad el costo de una bolsa harina ronda los 900 pesos. Hay molinos que mandaron una lista inicial, en donde figura la bolsa a 1500 pesos. Para Spasitch, eso es muy difícil que ocurra, pero sí “habría una suba que podría estar alrededor de los 200 y 300 pesos, si es que no sigue aumentando el dólar. La mayoría de las panaderías tienen en sus depósitos harina hasta, por lo menos, una semana. O sea, no habrá desabastecimiento. Tampoco tienen precios las fábricas de mantecas o levaduras”.

Combustibles



Los camiones para reponer combustibles en estaciones de servicio salieron este martes de las petroleras sin aumentos. Se produjeron algunas colas, pero no incrementos en los surtidores. Según confirman fuentes oficiales, “hubo una baja del crudo y no hay decisión del gobierno de alterar precios al sector”.



Los proveedores de “precios esenciales” están retirando la reposición a los niveles pactados, que estaban referenciados en un dólar de no más de $ 45.



En las próximas horas se conocerá el dato de inflación de julio del Indec que rondaría 2,2 a 2,3 % . El gobierno esperaba llegar a octubre con más bajas (al 2 %), pero el impacto del aumento del dólar del 23 % (sólo el lunes) y el traspaso a precios de la mitad o más de esa cifra, agravará el cuadro del índice de precios.



Precios remarcados



Datos de referencia que fueron llegando a los supermercados: Arcor -alimenticia de primera línea- aumentó este martes sus listas un 15 %, pero suspendió todas las promociones, por ende los precios se incrementan entre un 20 y un 30 % al consumidor. Café en granos, un 10/11 % más; Fiambrerías mayoristas y quesos, 7 y 10 % respectivamente; Aperitivos: Fernet (la marca más conocida) 23 %.



En góndola, el lunes, hubo retiros de mercaderías. Se observó mucha gente comprando y poca reposición. Incluso se retuvieron productos de algunas marcas, porque no tenían precios de los mayoristas.



Para este martes, la “buena noticia” fue que de a poco, aparecieron las listas nuevas (lógicamente, con aumento). Condición sine qua non: los mayoristas entregaron “con remito” o no lo hicieron por falta de precios de referencia.



Más aumentos



Unilever, una empresa multinacional británico-holandesa, que tiene su “pata” en Argentina como en muchos países del mundo, confirmó que subirá el precio de los productos que comercializa (27 en nuestro país) en un 20 %.